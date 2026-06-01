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一至三类数字人民币实名钱包今年起有息收 港匿名钱包用户冇份

投资理财
更新时间：11:24 2026-06-01 HKT
发布时间：11:24 2026-06-01 HKT

今年1月1日起，数字人民币正式升级为2.0版，由数字现金变为数字存款货币，自此只要是一至三类实名数字人民币钱包内的余额均享有活期存款利率，惟香港用户所开立的数字人民币钱包因属四类匿名钱包，故依然无息收。

内地用户享活期息0.05厘

内地提供数字人民币钱包服务的银行，自1月开始为实名钱包余额按照活期存款挂牌利率计付利息，计结息规则与活期存款一致。内地用户享有相关银行的活期息为0.05厘，每季度末的结息日后，用户可于数字人民币App首页的钱包资产页面查看结息详情。

金管局发言人表示，人民银行于1月起调整数字人民币的政策及营运安排，三类或以上（实名）数字人民币钱包可以收取利息，而现时香港用户使用的属四类钱包（匿名），不能计息。因此有关安排对数字人民币于香港跨境试点业务没有实际的影响，用户使用数字人民币的场景和方法没有改变。

此外，中银香港（2388）指，随著内地实施新一代数字人民币运行机制，标志著数字人民币进入2.0时代。这将为数字人民币在支付结算、资金流转等场景的应用拓展了新的空间。该行将密切留意市场发展，持续参与数字人民币试点工作并开拓更多零售场景，致力促进内地与香港支付互联互通。

根据现行安排，金管局发言人指香港用户如需提取数字人民币钱包内的余额，可以携带有效的身份证明文件前往钱包运营机构在港的指定分行柜面办理提现服务。

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