只许总统入市，不许议员开户｜蓝血工厂

发财本身就是一场无须掩饰的行为艺术。最近，那位狂人总统在现代史上史无前例地披露了他在任期间的股票交易，总值估计高达7.5亿美元。这个交易量是甚么概念？2025年美国国会535位议员的交易总额加起来，都不及他一人。最讽刺的是，他不足3个月前才在国情咨文中大义凛然地呼吁禁止国会议员炒股。这种「只许总统入市，不许议员开户」的霸气，正是华盛顿沼泽（The Swamp）里最坦诚的风景。

Palantir源源不绝获政府合约

​看看他在大数据公司Palantir上的神级操作，简直是Palantir stock traded left and right。单单在2026年第一季，Trump就申报了14次Palantir的股票交易。他最大的一笔动作是抛售，从中获利保守估计超过500万美元。有趣的是，在他第二个任期内，这家依赖政府开支的公司股价已经翻了两倍有多。这边厢总统与国会议员左手交右手地炒卖，那边厢Palantir就源源不绝地获得联邦政府合约——第一季拿了超过2,700万美元，到了第二季更猛增至估计1.85亿美元。Trump大部份的买入操作，恰巧都精准落在第一季末。你说这是眼光独到，还是春江水暖鸭先知，预判了政府合约的激增？

科网巨头疯狂扩建Data center

​至于那些矽谷科网巨头，一开局就大刀阔斧解除AI和科技发展的监管，推翻了拜登时代允许各州自定监管框架的政策。结果？Meta、Amazon、Microsoft和Alphabet这四大巨头毫无顾忌地疯狂加速扩建Data center，在极度有利的政策环境下，股价自然水涨船高。Trump顺势割韭菜，单是抛售这几家科技巨无霸及Apple和Nvidia的股票，就占了他总销售收益的近四分之一；其中Meta和Amazon更是各套现了高达2,500万美元。科技菁英在网上骂他，他却在华尔街笑住数钱，这是资本主义最现实的黑色幽默。

国防股买卖多接近第二季

最后，当然少不了美国的全球霸权命脉——军工复合体（Military-industrial complex）。今年第一季末，Trump扫入了多只国防军工股，期间唯一大额抛售的防务股，只是卖了约100万美元的Honeywell。原本年初时联邦政府合约批得比较慢，但到了刚刚过去一个月，经历了平静的第一季后，General Dynamics、Northrop Grumman和RTX等军工大厂突然齐齐跻身联邦合约最大受惠者的首25位。总统先生的国防股买卖几乎全部集中在接近第二季的时间点，这笔来自国防订单的丰厚红利，看来早已在计算之内。

​顺带一提，在这些动辄千万的科技与军工巨头之间，Trump竟然还申报了一笔500万美元的买入，对象是一家叫Kura Sushi（藏寿司）的回转寿司小盘股。这种将大国军事博弈、尖端AI晶与平民日式快餐共冶一炉的奇异投资组合，或许，这就是他引以自豪的The Art of炒股。

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