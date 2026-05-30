Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年金公司6.1起推限时保费折扣 合资格保单折扣3%

投资理财
更新时间：11:53 2026-05-30 HKT
发布时间：11:53 2026-05-30 HKT

香港年金公司宣布，今年下半年重点推广「可持续退休生活」概念，鼓励公众正视长寿带来的挑战，建立兼顾财务、健康、社交及退休后个人价值适应的退休生活模式。同时，年金公司将于6月1日推出限时保费折扣优惠，鼓励市民为退休生活及早做好准备。

据公布，于今年8月31日或之前预约安排销售会面，并于9月30日或之前成功投保香港年金计划，并符合指定要求，合资格保单将可享3%的保费折扣。有兴趣人士可登入香港年金公司网站预约会面。

另外，据香港年金公司早前进行的一项调查，发现部分受访者表示会考虑退休后到香港以外地区旅居或生活，当中大部分受访者选择粤港澳大湾区（大湾区）。鉴于跨境养老需求持续上升，香港年金公司表示，将积极研究适时推出包括理财及医疗方面的配套服务，便利香港居民在大湾区跨境养老。此外，为进一步扩大香港年金计划的销售网络，香港年金公司会继续与保险业界紧密合作，促进本地年金市场的发展。


 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星 父爱大爆发网民促认做契仔 童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
4小时前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
17小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
6小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
17小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
3小时前
切萨雷塔隆内路。 USMIA
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
14小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
18小时前
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
即时体育
15小时前
00:52
元朗妇遭刀贼掠去100元现金 纠缠间被割伤双手 现场遗30米血路
突发
4小时前
TVB年中节目巡礼2026丨陈自瑶中门大开溢仙气  港姐亚军低胸透视  高海宁「影后」春光无限
01:43
TVB年中节目巡礼2026丨陈自瑶中门大开溢仙气  港姐亚军低胸透视  高海宁「影后」春光无限
影视圈
16小时前