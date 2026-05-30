年金公司6.1起推限时保费折扣 合资格保单折扣3%

香港年金公司宣布，今年下半年重点推广「可持续退休生活」概念，鼓励公众正视长寿带来的挑战，建立兼顾财务、健康、社交及退休后个人价值适应的退休生活模式。同时，年金公司将于6月1日推出限时保费折扣优惠，鼓励市民为退休生活及早做好准备。

据公布，于今年8月31日或之前预约安排销售会面，并于9月30日或之前成功投保香港年金计划，并符合指定要求，合资格保单将可享3%的保费折扣。有兴趣人士可登入香港年金公司网站预约会面。

另外，据香港年金公司早前进行的一项调查，发现部分受访者表示会考虑退休后到香港以外地区旅居或生活，当中大部分受访者选择粤港澳大湾区（大湾区）。鉴于跨境养老需求持续上升，香港年金公司表示，将积极研究适时推出包括理财及医疗方面的配套服务，便利香港居民在大湾区跨境养老。此外，为进一步扩大香港年金计划的销售网络，香港年金公司会继续与保险业界紧密合作，促进本地年金市场的发展。



