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本港4月总存款额升1.5% 贷款升0.5%

投资理财
更新时间：17:51 2026-05-29 HKT
发布时间：17:51 2026-05-29 HKT

金管局今日（29日）发表的统计数字显示，认可机构存款总额在2026年4月份上升1.5%，其中，港元存款及外币存款分别上升1.3%及1.6%。

数据显示，由年初截至4月底计，存款总额及港元存款分别上升2.4%及3.2%。香港人民币存款在4月份上升4.1%，于4月底为10,773亿元人民币，主要反映企业资金流动。跨境贸易结算的人民币汇款总额于4月份为12,146亿元人民币，而3月份为12,900亿元人民币。

数据亦指出，4月份贷款与垫款总额上升0.5%，由年初截至4月底计上升3.6%。其中在香港使用的贷款（包括贸易融资）及香港境外使用的贷款在4月份分别上升0.1%及1.9%。由于港元存款的升幅较港元贷款的升幅大，港元贷存比率由3月底的72.3%，下跌至4月底的71.6%。

4月份港元货币供应量M2及M3均上升1.3%，与去年同期比较均上升3.1%。4月份经季节因素调整的港元货币供应量M1下跌1.1%，与去年同期比较则上升14.1%，部分反映投资相关活动。货币供应量总额M2及M3于4月份均上升1.4%，与去年同期比较，M2及M3均上升10.0%。
 

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