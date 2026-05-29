本港4月住宅按揭贷款新申请减少7.5% 新批贷款额跌9%

金管局公布4月住宅按揭统计调查结果。期内，新申请贷款个案按月减少7.5%，至9541宗。

4月份新批出的按揭贷款额较3月份减少9%至365亿港元，当中涉及一手市场交易所批出的贷款减少20.3%，至107亿港元；涉及二手市场交易所批出的贷款减少6.7%，至218亿港元。至于涉及转按交易所批出的贷款，则增加21%，至40亿港元。

4月份新取用按揭贷款额较3月份减少16.1%，至226亿港元。

以香港银行同业拆息作为定价参考的新批按揭贷款所占比例，由3月份的83.7%下降至4月份的77.8%。以最优惠贷款利率作为定价的新批按揭贷款所占比例，由3月份的1.5%下降至4月份的1.3%。

4月份未偿还按揭贷款总额按月增加0.2%，至19,396亿港元。

按揭贷款拖欠比率为0.12%，仍维持于低水平，经重组贷款比率维持于接近0%。