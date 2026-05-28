汇丰私银列第三季优先投资策略 偏好增长型多于价值型企业

汇丰私人银行表示，人工智能、能源与安全将推动下一波策略性投资，并支持全球经济与企业盈利增长。该行又预期，私募市场将扩大其角色，以弥补投资资金的缺口。

预期市场波动周期可受控

在2026年第三季投资展望中，汇丰私人银行对全球经济韧性持乐观态度，并预期市场波动周期将可受控。鉴于应对新冠疫情冲击及国际贸易关系的变迁，该行指政府与企业正多元化发展供应链管理、贸易关系及能源来源，以推动经济增长。

在当前环境下，汇丰私人银行为其高净值及超高净值客户规划了聚焦于人工智能、能源自主及航天技术等长远利好因素主题的投资组合。市场投资在科技、工业、材料及公用事业等创新领域依然强劲，此策略突显个中的投资机会，且持续偏好增长型多于价值型企业。

料联储局全年维持利率不变

本季展望也预期美国联储局将在2026年全年维持政策利率不变，反映当局须平衡通胀与经济增长的风险。

以下为汇丰私人银行2026年第三季的四大优先投资策略：

1. 投资人工智能引领的未来：强劲的盈利惊喜、商业化过程疑虑缓解及软件行业过度抛售后具吸引力的估值，为半导体、数据中心及人工智能应用者带来机会。

2. 把握政府推动安全与能源自主带来的机遇：地缘政治变化加速了能源供应多元化、电气化扩展及电网投资。

3. 透过多元资产策略提升投资组合韧性：债券、黄金、另类投资及多元外币策略仍是核心基石，并辅以基础设施项目，以提供稳定且与通胀相连的现金流。

4. 把握亚洲创新与收益：杠铃策略能捕捉亚洲创新主导的投资周期，同时与该行在地区上对中国内地、香港、新加坡和南韩持偏高比重的配置相符。

亚洲受惠半导体及AI模型发展

汇丰私人银行及及财富管理北亚首席投资总监何伟华表示，随著全球加速对人工智能（AI）的投资，亚洲凭借在半导体领域的领先优势及大型语言模型的快速发展，将有良好条件受益。除了人工智能之外，日本、南韩、中国内地及新加坡企业管治改革持续改进，投资者能透过债券的收益潜力发掘更广阔的投资机会。

该行补充，地缘政治发展加剧了经济格局的不均发展，进一步强调在发行者、产业及地区间识别潜在赢家与输家的重要性。