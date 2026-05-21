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调查指近两成人退休后续保留MPF投资 友邦推收益基金料年派4厘

投资理财
更新时间：11:51 2026-05-21 HKT
发布时间：11:51 2026-05-21 HKT

友邦香港调查发现，港人退休准备仍面对明显落差，逾七成受访者表示退休储备不足，平均资金缺口高达256.4万港元。同时，市场对强积金角色的认知正逐步转变。调查发现，现时仅约一半准退休人士打算一笔过提取强积金，当中更有近两成预期会将资产全数保留在强积金账户内继续投资，反映部分港人正由「一次过提取」转向「持续投资」模式，期望透过滚存资产应对退休需要。

该公司公布，推出新「退休收益基金」，预期年度化派息率达4%，以「长期资本增值 + 定期派息」为投资目标，透过每月派息机制，协助强积金成员由「储退休金」迈向逐步建立稳定退休收入。「退休收益基金」透过每月派息安排，相关收益将直接存入成员的强积金账户，并按机制自动再投资于指定成分基金。

「退休收益基金」资料：

每月派息，自动安排：定期分发派息再投资于指定成分基金。

  • 65岁以下成员：派息自动再投资于「退休收益基金」，以持续滚存资本；
  • 65岁或以上成员：派息将记入「强积金保守基金」，作为稳定收入来源。

混合资产配置：基金属混合资产基金，0%–65%可投资于股票及相关资产，其余为债务证券，及/或现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。

65岁或以上成员尊享基金管理费优惠： 

  • 65岁以下成员：最高为1.03%
  • 65岁或以上成员：最高为0.91%，并透过每年最高为0.12%的每季红利单位方式回赠
     

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