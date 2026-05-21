楼市大旺触发「按揭塞车」 传有申请6星期未覆 专家料银行人手不足 教买家两招自保

近月本港楼市气氛持续回暖，交投量节节上升，但不少准买家在申请按揭时却遇上「大塞车」的窘境，更有网民大吐苦水，指申请按揭长达6星期仍音讯全无。针对有关情况，有按揭专家指楼市交投量激增，加上银行按揭部门人手出现樽颈等，才出现「大塞车」，呼吁准买家现时入市必须做足功课，切忌只申请一间银行，并强烈建议延长物业成交期以作缓冲。

3月新申请按揭突破万宗

根据中原按揭研究部最新数据显示，本港新申请按揭数目自2026年初呈现爆发性增长，其中2026年1月录得8,785宗，2月稍为回落至8,125宗，踏入3月份更受惠于楼市全面复苏及新盘热潮，新申请按揭数目急飙至10,311宗，创下近年单月新高，同时令银行应接不暇 。

最大主因非银行「手紧」

中原按揭董事总经理王美凤表示，自今年1月起，按揭申请便一直未有停顿，甚至连农历新年期间亦维持一定数量。她强调，按揭塞车的最大主因并非银行「手紧」，而是市场积压了大量申请。事实上，今年首3个月的市场交投量较去年同期大幅增加达4至5成，其中3月份的申请量更出现突破万宗情况，而且预计4月及5月仍持续高企。

王美凤解释，部分中小型银行眼见楼市回暖，为争取按揭业务，推出了较为进取、回赠率较高的优惠，吸引一众准买家一窝蜂涌向这些银行，因此令这些银行正面对突如其来的海量申请。虽然目前未至于出现「极度塞车」情况，但如情况持续，准买家应预留更长的成交时间。另外，她补充指近期部分大型银行已上调回赠，甚至比中小型银行更具吸引力，部分客源已开始回流大行。

昔日精简人手酿成「樽颈」

经络按揭转介首席副总裁曹德明亦指出，在2024年底至去年年中，本港楼市异常淡静，一手缺乏推盘、二手交投萎缩，加上工商舖市况不稳，促使银行大幅精简及调配按揭业务人手；当时无论是大行还是中小型银行的按揭、销售甚至信贷审批部门均首当其冲，「十个人可能精简得两、三个，足足精简了八成人手」。

随着今年第一季成交量突然爆发，原本缩小了的按揭部门无法一次过处理庞大流量，导致前端销售收齐文件，后端审批却大落后。不过，目前银行已开始重新调配及增加人手，预计大行开始在不同分行进行分流，以及中小型银行陆续补充人手，塞车情况大约需要「一个多月」才能逐步纾缓。

王美凤指，一般七成按揭大行银行审批速度维持正常，约需2至3个星期，但按揭保险个案审批时间一向较长，现时一般大型银行需预留最少3至4个星期，中小型银行则需预留4至5个星期。

买家宜延长成交期 预留弹性

面对随时出现变化的按揭审批进度，曹德明认为，现时买家与业主洽商时，必须争取较长的成交期。非按保个案绝对不应少于2个月，而按保或高成数按揭个案，更建议将成交期拉长至2.5个月至3个月，买家切勿因为心急入市而妥协接受过短的成交期，一旦审批期间出现补交文件或银行塞车等突发情况，长成交期也能提供足够的喘息空间。

分散申请 忌「单恋」一间银行

王美凤特别提到，部分买家为了贪图方便，坚持用开某间银行申请按揭，认为自己入息稳定，必定获批，不愿再开新户口。但在现时的塞车市况下，这种做法极度危险，如果刚好选中的那间银行「塞到爆」，便会大失预算；同时，购买二手物业的准买家应向业主协议延长物业成交期，以作缓冲。

曹德明亦强调，买家应同时向2至3间银行递交申请，当中最好包含最少一间大型银行以作「保底」，利用大行的稳定性来分担中小型银行可能出现的塞车风险，让自己有更多选择。