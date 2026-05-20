富卫调查指逾六成人对财务感焦虑 期望62岁退休 至少需640万储蓄

富卫今日（20日）发布《消费者展望调查》结果显示，普遍市民对个人财务前景信心不足，64%受访者对其个人财务状况感到「非常焦虑、略有担忧或勉强维持」；压力也来自对于未来5至10年财务忧虑，58%受访者最担心「生活成本上涨」 ，其次是「高昂医疗费用」 （48%），以及「未有足够储蓄实现舒适的退休生活」 （47%）。

退休后或面临4年财富缺口

是次调查访问了逾1,000名港澳市民，受访者平均期望62岁退休，并预期平均需要640万元储蓄才能应付退休生活；但他们预计自己的积蓄仅能维持20年生活，相当于维持到约82岁。根据政府最新数据，港人平均预期寿命约86岁，意味著市民退休后或面临平均达4年的财富缺口。

Z世代预计退休需760万

调查又发现，不同世代正面对不同的财务隐忧。Z世代（21-29岁）平均期望能于60岁退休，属各世代中最早，预计退休所需金额达760万元，也是各世代中最高，但这种高期望与其理财行动力却形成强烈对比，不足两成人（16%）称有积极采取实际行动以保障未来财务。

Y世代多花费于父母或子女

Y世代（30-44岁） 有57%表示花费于父母或子女的经济支援占其收入超过两成。当有额外资金时，71%表示会优先投入于「家庭应急资金」 、「子女教育」或「父母未来的医疗或长期护理」 ，而非作为自身退休储备。29%更坦言没有信心应付家庭可能出现的重大突发医疗开支。

X世代渴求保证收入产品

X世代（45-65岁）已开始为退休作打算，但62%担忧富积蓄增长追不上生活成本上涨 ，36%人退休后计划兼职或以灵活方式工作以补充收入。在选择退休方案时，他们最渴求的产品特点是能富获得终身保证收入（58%），其次是富确保退休收入能对抗通胀（54%），反映他们对稳定现金流及保值能力的重视。

尽管市民对财务规划有明确目标，但实践方面存在明显落差。调查显示，43%受访者未有与财务顾问会面检讨财务规划， 30%更未有定期投放于退休基金。以「夹世代」为例，虽然当中有39%期望拥有一份能覆盖多位家庭成员的保单，但高达64%的人对此类方案缺乏认知。

