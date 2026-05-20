宏利伙Guardant Health推癌症筛查 一次抽血可验10种癌症

宏利香港宣布与精准肿瘤医疗公司Guardant Health（GH）开展全新合作，宏利将为合资格客户安排使用Guardant Health旗下的多种癌症 (Multi-Cancer Detection)实验室开发检测 (Laboratory Developed Test)，合作涵盖香港、菲律宾及新加坡市场。

据公布，Guardant Health的多种癌症检测已获美国食品药物管理局 (FDA) 「突破性医疗器材」认证，透过一次抽血，该检测可筛查10种癌症，透过筛查有助改善治疗成效及提升存活率。合资格的宏利客户购买指定保险计划后，并达到相应保费要求的客户将符合该癌症检测资格。

指定保险计划及相应保费要求：