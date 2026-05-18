散户如何参与SpaceX投机热潮 可考虑3只ETF 为何不应拣Tesla？

万众期待的美股新股SpaceX据报将于6月12日以「SPCX」代号于纳斯达克上市，最快今周披露招股文件，预期集资额可能高达750亿美元，成为史上最大规模IPO，目标估值超过2万亿美元。不过，作为本港一般散户，较难认购美股IPO，又如何参与投资SpaceX？事实上，目前美股市场上共有3只ETF涉及SpaceX，分别为XOVR、DXYZ及NASA；此外，投资者亦可考虑透过投资谷歌（GOOGL）以间接持有SpaceX股份，但投资Tesla（TSLA）却未必是最好选择。

XOVR经SPV间接持有SpaceX

根据券商资料显示，Entrepreneur Private-Public Crossover ETF（XOVR）持有约18%「Spv Exposure To SpaceX」，为目前最大持仓；而其他主要持仓则包括约12%的Nvidia（NVDA）、约7.8%的谷歌、约5.2%的Meta（META），以及约4%的Applovin（APP）等等。

但要注意的是，XOVR的SpaceX持仓是透过SPV间接持有，上市时基金不会向持有人分配SpaceX股份，只能透过卖出ETF退出仓位。

DXYZ长期处于高溢价

封闭式管理型投资基金Destiny Tech100 ETF（DXYZ），专门投资高增长后期私募科技公司。截至今年3月底，该基金最大持仓为Anthropic，占18.1%；SpaceX排第二，占比14.5%，其余持仓还包括OpenAI、OpenEvidence及Shield AI等。该股截至上周五报19.17美元，今年以来累跌约4.8%。

不过，在SpaceX的IPO投机热潮下，该基金相对于其净资产价值长期存在高溢价，其股价上周五收报47.62美元，今年以来亦累升逾55%。

NASA兼顾太空行业投资

今年3月底推出的新主题ETF——Tema Space Innovators ETF（NASA）主打投资火箭、卫星、通讯与太空基础设施，目前SpaceX持仓约占其8.73%权重，并非最大持仓。至于该ETF最大持仓为AST SpaceMobile（ASTS）占15.87%；其次为Rocket Lab（RKLB），占15.24%，可兼顾太空行业全链条投资机会。该股上周五收报34.51美元，今年以来累升逾43%。

谷歌持股比例料稀释至约5%

上市公司方面，投资者可考虑透过投资谷歌以间接持有SpaceX股份。截至2025年底，谷歌持有6.11%的SpaceX股份，虽然SpaceX其后与xAI合并，令其持股比例估计已稀释至约5%，但潜在市值仍达千亿美元。

投资者或弃Tesla转买SpaceX

不过，向来是「马斯克概念股」的Tesla却未必是捕捉SpaceX升势的好选择，主因Tesla长期受惠于「马斯克溢价」，即投资者对其愿景和领导力的押注，但在SpaceX上市后，马斯克的追随者将拥有一个更具吸引力的增长型投资标的。同时，Tesla估值主要由软件和自驾能力的潜在价值组成，但在没有汽车需求忧虑或监管环境障碍的情况下，SpaceX可能拥有比Tesla更强大的增长故事，届时资金可能会选择减持Tesla而转向SpaceX。

相关文章：SpaceX据报6.12上市 「1拆5」传获股东批准 每股降至约105美元