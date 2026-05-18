业聚冇消息纯分析｜曾智华

本栏面世经已20年，老读者必清楚我的理财哲学。事实，小弟的投资组合，透明度极高，唔贪又有实力的读者照跟，理应早获财务自由，可能，正是这个栏能长存之因。

我很少介绍冷门股，每次落笔之前，必反复分析，希望「益人」，因股市的钱是「公海钱」，最好人人有份赚。（但又贪又无知者，则肯定「人人有份蚀」！）

好罕有，上周本栏标题为——扫小小业聚医疗考眼光！（内文清楚交代点解我用闲钱去扫两万股，大家可以重温。）买咗后，已再无放心上，岂料，上周一失惊无神又十点开始，手机被轰炸，乃数十老友来讯问：「边度嚟的料，应该扫几多，再会升几多。」

成交不多 大家自己睇路

各位，我边度有料吖，完全冇内幕消息，只因听到电台访问负责人介绍公司经营宗旨、策略及市场前景，又五年业绩不断向上，于是再做吓功课，觉得可以一「玩」，咪少少哋以3.9元买咗2万股啰。鬼知曝光后，会一嘢爆上4.5元咁戏剧性咩，若我有预知能力及百分百信心，就扫廿万股而非2万股啦。各位，大家自己睇路，呢只股成交不多，不过揸咗可等派息，6月10日除净，息有3厘。

覆完班老友讯息后，自己也很好奇，一嘢升超过十巴仙，是否同一日有好多人「唱」呢只股票呢？立即搜寻各大财经报章及网站，睇匀过百专栏，咦，一个都冇提及业聚医疗㖞，咁就奇嘞，我呢个小小专栏，边可能有咁大爆炸力？

相比2022年上市价 远未见家乡

执笔呢刻，股价仍企稳4.4元，即我的两万股，已获利1万元，究竟应否赚咗佢请朋友锯鲍鱼呢？思前想后，都系咪住，一如上期提及，此股2022年8.8元上市，当日买的，就算加埋收息，仍远远未见家乡。

去年12月10日见3.45元全年低位后，即反复上升至今天价位，业绩仍在上升轨迹中，也看不到有甚么不利前景。故此，我会先收息，再跟进分析，然后话俾大家知个人看法啦。

有入咗者，祝一齐好运。

资深传媒人 曾智华