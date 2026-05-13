遏金融界「烂苹果」跳槽 金管伙保监推跨行业背景查核 共享7年操守资料

金管局今日联同保监局、香港银行公会、香港保险业联会、香港保险顾问联会及香港专业保险经纪协会携手合办「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」业界交流会。金管局副总裁阮国恒于会上致辞时表示，为了共同应对曾有不良操守行为的从业员在金融业界流窜的现象，即所谓的「滚动的烂苹果」（Rolling Bad Apples），该局与保监局将于今年起实施「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」，并于7月实施首阶段，涵盖银行和保险机构的寿险从业员。

阮国恒表示，金管局近年致力鼓励银行透过银行文化三大支柱，即管治、奖励制度、评估及意见反映机制，推动良好银行文化。但在实际运作中，仍有个别员工在涉及不当行为后立即辞职，跳槽到另一家金融机构，隐瞒「黑历史」并故技重施。这不仅危及个别金融机构，更会令不当行为在整个金融行业内蔓延。

首阶段2023年推出

国际上不少金融监管机构都希望应对这种「滚动的烂苹果」的现象。这个问题需要整个银行业携手合作，才能筑起防线。为此，金管局和银行公会推动「强制性背景查核计划」，合力编织了覆盖银行业的网，期望把「烂苹果」捞起。今日，该局联同保监局一同将这张网进一步扩大、张开。

他在回顾银行业的「强制性背景查核计划」时指出，该计划从2023年首阶段涵盖约3500名高级职位员工，到2025年第二阶段大幅扩展至约5万名从事证券、保险或强积金受规管活动的员工，占整体银行从业员超过一半。

次阶段去年底实施

第二阶段实施至2025年底，银行已完成约2800宗查核，当中29宗涉及负面讯息，占比约为1%。数字虽少，但意义重大，反映这张网行之有效，真正捞起了「烂苹果」。

然而，背景查核不应该在银行业界止步。目前，银行业与保险业合共超过11万名寿险保险从业员，他们可能由银行跳槽到保险机构，或反之。过往，「烂苹果」一旦滚动到另一个金融界别，便等同全身而退。但操守问题不会因为转换界别而消失。

7月起涵盖寿险人员

为了共同应对曾有不良操守行为的从业员在金融业界流窜的现象，金管局与保监局携手推动「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」，并宣布将于今年开始实施这项安排。

首阶段于2026年7月实施，涵盖所有银行和保险机构的寿险保险从业员。透过协定机制，银行和保险机构可分享准员工过往七年的操守相关资料，实现「从银行到保险，从保险到银行」的跨行业背景查核。

这项安排是应对更广泛金融服务行业内「滚动的烂苹果」现象非常重要的里程碑。他呼吁业界实施前做好准备，加强与将被涵盖的员工及其他持份者的沟通、提供员工培训，以及优化招聘流程，确保安排能够畅顺有序地推行。

业界首阶段的经验及反馈，对优化安排至关重要。金管局与保监局将检讨首阶段实施成效，为下一步扩展作准备。

研究延伸其他界别

展望未来，金管局与保监局及业界会保持紧密合作，继续与其他监管机构探讨把安排延伸至其他金融界别的可行性，期望逐步扩大覆盖范围，让良好操守成为金融从业员的通行证，促进香港金融业的长远、稳健成长及发展。