Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遏金融界「烂苹果」跳槽 金管伙保监推跨行业背景查核 共享7年操守资料

投资理财
更新时间：15:48 2026-05-13 HKT
发布时间：15:48 2026-05-13 HKT

金管局今日联同保监局、香港银行公会、香港保险业联会、香港保险顾问联会及香港专业保险经纪协会携手合办「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」业界交流会。金管局副总裁阮国恒于会上致辞时表示，为了共同应对曾有不良操守行为的从业员在金融业界流窜的现象，即所谓的「滚动的烂苹果」（Rolling Bad Apples），该局与保监局将于今年起实施「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」，并于7月实施首阶段，涵盖银行和保险机构的寿险从业员。

阮国恒表示，金管局近年致力鼓励银行透过银行文化三大支柱，即管治、奖励制度、评估及意见反映机制，推动良好银行文化。但在实际运作中，仍有个别员工在涉及不当行为后立即辞职，跳槽到另一家金融机构，隐瞒「黑历史」并故技重施。这不仅危及个别金融机构，更会令不当行为在整个金融行业内蔓延。

首阶段2023年推出

国际上不少金融监管机构都希望应对这种「滚动的烂苹果」的现象。这个问题需要整个银行业携手合作，才能筑起防线。为此，金管局和银行公会推动「强制性背景查核计划」，合力编织了覆盖银行业的网，期望把「烂苹果」捞起。今日，该局联同保监局一同将这张网进一步扩大、张开。

他在回顾银行业的「强制性背景查核计划」时指出，该计划从2023年首阶段涵盖约3500名高级职位员工，到2025年第二阶段大幅扩展至约5万名从事证券、保险或强积金受规管活动的员工，占整体银行从业员超过一半。

次阶段去年底实施

第二阶段实施至2025年底，银行已完成约2800宗查核，当中29宗涉及负面讯息，占比约为1%。数字虽少，但意义重大，反映这张网行之有效，真正捞起了「烂苹果」。

然而，背景查核不应该在银行业界止步。目前，银行业与保险业合共超过11万名寿险保险从业员，他们可能由银行跳槽到保险机构，或反之。过往，「烂苹果」一旦滚动到另一个金融界别，便等同全身而退。但操守问题不会因为转换界别而消失。

7月起涵盖寿险人员

为了共同应对曾有不良操守行为的从业员在金融业界流窜的现象，金管局与保监局携手推动「银行业与保险业之间的跨行业背景查核安排」，并宣布将于今年开始实施这项安排。

首阶段于2026年7月实施，涵盖所有银行和保险机构的寿险保险从业员。透过协定机制，银行和保险机构可分享准员工过往七年的操守相关资料，实现「从银行到保险，从保险到银行」的跨行业背景查核。

这项安排是应对更广泛金融服务行业内「滚动的烂苹果」现象非常重要的里程碑。他呼吁业界实施前做好准备，加强与将被涵盖的员工及其他持份者的沟通、提供员工培训，以及优化招聘流程，确保安排能够畅顺有序地推行。

业界首阶段的经验及反馈，对优化安排至关重要。金管局与保监局将检讨首阶段实施成效，为下一步扩展作准备。

研究延伸其他界别

展望未来，金管局与保监局及业界会保持紧密合作，继续与其他监管机构探讨把安排延伸至其他金融界别的可行性，期望逐步扩大覆盖范围，让良好操守成为金融从业员的通行证，促进香港金融业的长远、稳健成长及发展。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:20
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
突发
2小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
6小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
5小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
5小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
22小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
20小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
44分钟前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
17小时前
港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名｜Juicy叮
港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名｜Juicy叮
时事热话
6小时前