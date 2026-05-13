新型碰瓷党「无限loop」｜周显

「新型碰瓷党」自年初起惹各界关注，警方早前表示接获逾430宗相关个案，包括来自保险业联会转介、多间保险公司报案和市民举报，索偿金额总达1.06亿元，其中近七成涉及同一律师楼。

该律师楼就是林逸华律师行，因而被怀疑与「新型碰瓷党」合作，即发生交通意外后，在轻微、甚至没有碰撞的情况下，涉案司机或乘客就事件提出民事索偿，包括相关律师费用、医疗开支、收入损失、汽车维修及其他杂费。执法部门自今年初调查怀疑涉及案件，截至3月中，共20人被捕。

文件上或没有破绽

以我的丰富经验，这种形式的骗案，文件上是一点破绽也没有，问题只是在于，同样的状况发生的次数太多，在「无限loop」之下，没有破绽也变成了有破绽，皆因世事不可能有如此多的巧合。

这正如在疫情期间，医生王秉亮在短短4个月内发出超过6,600张免针纸，蔡淑梅医生被指以「疫苗恐惧症」为由，滥发逾万张免针纸，相同案件还涉及7位医生，纰漏都是出在同一原因：上得山多难免被怀疑。

周显