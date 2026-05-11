MemeStrategy全球首只Pokémon藏卡代币化基金录超购 主打PSA10梵高比卡超

数字资产公司迷策略（MemeStrategy，2440）宣布，其于3月推出的全球首只宝可梦藏卡代币化基金，在获香港证监会发牌的另类资产数字投资平台EVIDENT上，已成功完成首轮募资。基金的代币录得超额认购，机构及专业投资者反应热烈。

MemeStrategy指，是次认购情况充分反映在合规、安全、透明及稳健的投资架构下，以宝可梦藏卡为核心资产的投资基金，对机构投资者具有显著吸引力，并彰显市场对另类金融产品的兴趣日增。

陈展程：文化金融发展才刚起步

MemeStrategy行政总裁陈展程表示，基金首次发行即获机构投资者热烈反响，印证了流行文化藏品如何在稳健及透明的框架下与现代金融产品完美结合，关键在于其透明度高且投资渠道便捷。他称，投资者毋须处理卡牌真伪鉴定、保管及买卖的繁琐过程，即可直接参与这类资产。他认为，文化金融领域的发展才刚起步，未来计划推出更多元化的收藏品投资产品，进一步释放其长远潜力。

梵高比卡超属卡界蓝筹 总市值逾11亿

基金代币由EVIDENT发行，其代币化经济权益与EVIDENT于基金的合伙权益挂钩。基金专门投资PSA评级为10分的「梵高比卡超」藏卡（Pikachu with Grey Felt Hat）。MemeStrategy指，「梵高比卡超」卡牌在宝可梦卡牌市场被普遍视为「蓝筹」资产，该卡是The Pokémon Company与荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆的跨界作品，其设计灵感源自梵高名画《戴灰色毛毡帽的自画像》，将艺术精髓与全球知名的经典文化品牌结合。

公开数据显示，自2023年底限量发售以来，「梵高比卡超」PSA10卡牌于二级市场的价格已上涨超过400%。据估计，目前该款卡牌全球约有4.7万张，按当前二级市场价格计算，「梵高比卡超」PSA10卡牌总市值估计已超过1.48亿美元（约11.5亿港元）。

持牌平台EVIDENT负责发行 料推动另类资产

EVIDENT创始人暨行政总裁Florian M. Spiegl表示，代币化产品日渐普及，并越来越受专业投资者欢迎，成为他们投资另类资产的重要途径。他称，这次合作证明了在稳健的基础设施支持下，代币化技术能够为投资者提供安全且透明的文化资产投资渠道，进而推动数字资产领域细分市场的持续发展。

MemeStrategy：扩大流行文化藏品业务

MemeStrategy表示，计划进一步扩大流行文化藏品市场业务布局，未来的发展重点将继续放在构建安全、透明且具韧性的基础设施，让投资者能更便捷地参与文化资产投资。该公司指，透过引入区块链技术提升市场透明度，并配合机构级实体资产托管方案，致力建立一套稳健的投资框架，让专业投资者更轻松地涉足文化资产，同时推动更多元、创新的文化资产项目发展。