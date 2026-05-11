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收息股每逢乱局受追捧｜曾渊沧

投资理财
更新时间：10:37 2026-05-11 HKT
发布时间：10:37 2026-05-11 HKT

美伊战争仍然在反复，股市也随之反复，不过整体来说是乐观的，特朗普的确想在11月美国国会中期选举之前一走了之，丢下烂摊子给波斯湾六国。其中，阿联酋已经正式退出石油输出国组织（OPEC），将来战争结束后，阿联酋会大量增产石油，石油价格会跌至比战争前更低的水平。因此，如果你赌这场战争不会维持得太久，现在是买入国泰航空（293）的好时机。

最佳游戏是抽新股

现在的最佳游戏是抽新股，抽中的机会很小，但是还是高过中六合彩，而且抽不中不必亏钱。抽不中在上市后高追好吗？从过去数个星期新股上市后的表现来看，高追赚蚀的机会大约是一半一半，输赢机率一半一半的赌博，可以考虑小赌怡情，然后在一个月后清理。

中电较去年低位升两成

过去许多年，每逢遇到乱局，收息股都会受到追捧，这一次也不例外，最传统的收息股中电（002）近日走强，不过与去年的最低价比较，也只是上升两成，收息股不会是倍升股。买收息股的目的是收股息，股价上升两成是额外的回报。

丰盛生活服务赚息赚价

丰盛生活服务（331）是另一只很不错的收息股，而且股息率长期都能维持在6厘以上。这是一只市值仅24亿元的中小型上市企业，但是主席却是城中富豪郑家纯。有人形容这是郑家纯的「小生意」，不过，这个「小生意」的股价在过去几年也上升不止一倍，可以赚息兼赚价。

内地三大电讯股如何拣？

接下来可以选择的收息股是内地三大电讯股：中移动（941）、中电信（728）及联通（762）。从规模角度来比较，当然是中移动最强，中电信加联通也比不上中移动，如果三选一，当然选中移动；如果三选二，则可以加上中电信，中电信除了提供传统的电讯服务外，近几年很努力的发展新业务云端服务，而且发展迅速。

这三只内地电讯股的股息以现价计算介于5.6至6.2厘之间，随股价升跌而改变，股价升则股息率下跌，不过，如果股价升得快，表示公司业务好，下一次派息，股息也会增加，过去几年股息也逐年有所增加。对收息股来说，股息会增加就远远好过存钱在银行收利息。因此，我们选择收息股时，股息会不会年年增加是重要的考虑因素。

长江基建股息年年增加

谈到股息年年增加，不能不提长江基建（1038），此股上市30年，最为股民欣赏的就是30年来，股息年年有增加，从来没有例外，那可是最佳的长期收息股，因此股价也长期上涨。

曾渊沧
 

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