乱世黄金再发｜蓝血工厂

自古以来，蓝血贵族之所以能够世代传承，皆因他们懂得在太平盛世玩弄纸币与金融，而在烽火连天之际，默默将资产换成沉甸甸的黄金。

如今时值2026年5月，中东战云密布。美伊战争打得如火如荼，不但令油价高企，更令华尔街那班大员心惊胆战，深怕通胀猛兽再度出笼，从而引发央行那些官僚的「鹰派」加息反应。

那些平日西装笔挺的央行行长，加拿大央行、英伦银行、甚至欧洲央行（ECB），纷纷跳出来严阵以待，扬言若能源价格持续高企，必将采取强硬手段对付通胀。

战事一完 通胀威胁便纾缓

在这种风声鹤唳之下，黄金与白银近期一直处于牛皮闷局，仿佛被点了穴。但真正的聪明钱（Smart Money），早已嗅到了破局的血腥味。德意志银行最近就写了份报告，直指黄金即将突破这个闷局。破局的催化剂在哪里？不在华盛顿，而在北京。

老美那边，特朗普（Donald Trump）总统5月中旬即将访华。在狂人总统大驾光临之前，大国自然要摆出一个「和事佬」的优雅姿态，在美伊之间斡旋。中国外长王毅近日已与伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）会面，更煞有介事地提出了结束战争的「四点和平倡议」。一旦这出地缘政治的「调停戏」取得进展，油价的通胀威胁便会纾缓，压在金价头上的那座「鹰派」大山，自然也就随之移开。

人行狂扫黄金 去美元化持续

更妙的是中国人民银行（PBOC）在背后打的算盘。看他们4月份的储备数据，便知其言行不一的艺术：当黄金价格出现弱势时，他们毫不客气地趁低吸纳。2025年下半年，他们还一副嫌贵的模样，每个月只慢条斯理地买入约3万盎司；怎料到了今年4月，突然胃口大开，狂扫了26万盎司。

更具黑色幽默的是，这笔买金的钱，恰恰与他们当月抛售的11亿美元美国国债金额相若。说穿了，就是将老美印发的纸钞，换成了真正的硬通货。这种「去美元化」的乾坤大挪移，未来几年只会越演越烈。

3月金价一波急跌是吉兆

有份德银报告的数据提到，目前黄金市场的特征是：趋势性低、波动性高，黄金期货未平仓合约更是跌至17年来的低位。这说明甚么？散户与投资者早已意兴阑珊，纷纷离场。而这种「众人皆醉」的时刻，往往是爆发的前夕。德银指出，3月份金价那一波急跌，其实是个吉兆。翻查历史，经历这类两周内超过10%的急挫后，金价在随后的6个月内，往往会出现10%至11%的升幅。

更何况，经过一轮调整，现在黄金的价格已经大幅回归其「合理价值」（Fair Value）。年初那种升得太急的泡沫与溢价已经挤干净了，目前水平不那么令人咋舌。未来只要美元顺应跌势，稍微走弱个2%，以金价今年对美元的高敏感度，要冲上每盎司5,000美元大关，绝对是轻而易举，

乱世之中，有些大国的操盘手，早就看淡美元，看重黄金，想食正条水，美股的GLD和GDX就是好选择。

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