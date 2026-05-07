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3香港及3SUPREME推新5G宽频计划 享免费家居保与AI智网管家 回赠后月费208元起

投资理财
更新时间：18:09 2026-05-07 HKT
发布时间：18:09 2026-05-07 HKT

随著智慧家居普及，电讯商亦积极拓展增值服务以迎合家庭客户需求。3香港及3SUPREME今日（7日）宣布推出全新的「5G宽频PRO」月费计划，首创将5G网络、网络保安及家居保险结合于单一计划内，扣除回赠后月费由208元起，推广期至今年6月30日止。

计划标榜「免拉线、插电即用」，为受制于传统宽频覆盖的屋苑或村屋住户提供便捷选择。客户除了可获豁免路由器租用费外，更可选用升级版的Wi-Fi 7计划。

家居保不限住宅类型及楼龄

选用该5G宽频PRO月费计划客户，可免费获由忠意保险有限公司提供的4年家居保险，总值约4,000元。有关家居保险计划涵盖所有住宅类型，亦不受楼龄所限，全面保障家居财物因意外而引致的损失或损毁、因居所意外引致第三者身体伤害、以及因居所发生火灾或居所被盗窃而引致受保人身故的理赔。

月费计划亦包括由国际知名网络安全公司 F-Secure 提供的「AI智网管家」，利用人工智能（AI）技术，透过分析域名结构及流量侦测恶意、钓鱼及假冒网站。客户毋须安装任何应用程式或进行繁复设定，即可于连接至可疑网址前收到即时安全警示，从而减低装置面对的网络风险。

客户亦可透过「内容管理通行证」，设定网站黑名单及白名单，只允许合适内容存取，并封锁不当网站。同时，家长可透过专属的「内容管理通行证」设定网站黑白名单，过滤成人、犯罪及广告等不良资讯。

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