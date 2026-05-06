瑞银料金价疲软仅暂时性 年底见5900美元 看好多元化及保值作用

国际金价经过一轮低迷后，周三出现反弹，一度重上4,700美元关口，高见4,708美元，但仍远低于今年1月时的5,598美元高位。瑞银财富管理亚太区投资总监办公室发报告表示，近期金价疲软是暂时性，预计到年底金价将升至每盎司5,900美元。该行认为，虽然中东局势持续不明朗令金价短期内可能不会大幅飙升，但继续看好黄金是有效的投资组合多元化工具及其保值作用，而且年底前美元走软也应会有利于金价。

需求不仅来自机构投资者

瑞银指出，根据据世界黄金协会报告显示，金条和金币需求激增42%，个人实物黄金购买量创下有史以来最强劲季度表现，买家主要来自亚洲市场，表明黄金需求不仅来自机构投资者，也来自于积极利用黄金进行多元化配置的散户。

同时，央行购买量增长3%至244公吨，应会使全年央行购买量保持在900至1,000公吨，与近年来的高水平购金量相若。此外，中东主权财富基金的浓厚兴趣表明来自机构投资者的需求正在扩大，进一步支持该行的观点，即官方部门的买盘将继续为金价提供结构性支撑。

