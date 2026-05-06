GUM称4月强积金升逾6% 人均赚逾2万 亚洲股票基金升16%最劲

GUM今日（6日）公布4月份强积金表现，其中综合指数上升6.3%，报298.4点，而4月人均赚20,231元，年初至今则人均赚13,742元。该机构指出，尽管美伊和谈进展反复，但市场倾向相信霍尔木兹海峡终将解封，乐观预期下环球4月资产急速回升，强积金年初至今回报亦成功扭亏为盈。

香港股票基金微跌0.1%

各类基金表现中，强积金股票基金指数4月整体回报上升8.9%，单月表现最佳的是亚洲股票基金，升16%， 年初至今升16.7%，是今年所有基金类别的升幅之冠。相对而言，香港股票基金则受到中港科技股短期盈利压力影响而表现落后，香港股票基金（追踪指数）更微跌0.1%。

混合资产基金升6.5%

强积金混合资产基金指数4月整体回报上升6.5%。其中，股票成分较高的混合资产基金表现较突出，「混合资产基金（80%至100%股票）」回报最佳，单月升幅8.6%。回报最落后的是「预设投资策略-65岁后基金」，仅升2.1%。此类基金专为退休人士设计，因此债券比例较高，而受惠于股市上涨的幅度相对有限。

人民币债券基金升近1%

强积金固定收益基金指数于4月整体回报则微升0.3%。人民币债券基金表现最佳，单月上升0.9%，主要受惠于人民币升值。利好人民币的其中一个因素是美伊冲突下，能源贸易以人民币结算的需求增加。

GUM执行董事陈锐隆表示，AI发展日新月异，充当「卖铲人」角色、为AI提供先进制程、硬体算力与零组件的亚洲地区尤其受惠。GUM首席投资总监刘嘉鸿则指出，倾向看好美股基金和亚洲基金的强积金表现，主因美国第一季企业盈利超预期，亚洲则是AI浪潮中的关键供应链，两个地区均有稳健的基本面支持。