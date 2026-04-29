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全球黄金需求首季升2% 高盛维持金价今年底见5,400美元

投资理财
更新时间：17:53 2026-04-29 HKT
发布时间：17:53 2026-04-29 HKT

世界黄金协会公布，今年首季全球黄金需求按年增2%。中国金条及金币需求，按年增67%，增幅领先全球。

按金价计算 季度需求价值1,930亿美元破纪录

世界黄金协会季度黄金需求趋势报告指出，今年首季全球黄金总需求，按年增2%至1,230.9吨。

如以同期金价计算，首季全球黄金需求总价值达破纪录1,930亿美元，按年大升74%。

报告显示，各国首季对金条及金币需求都有增加。首季金条及金币总需求量474吨，按年增42%。中国市场金条及金币需求，今年首季增67%至206.9吨，增幅创单季新高及领涨全球。

传统黄金消费大国印度，首季黄金总消费量增10.2%，达到151吨。

预计今年黄金投资需求增加200吨

报告亦指出，今年首季珠宝需求量按年跌23%，消费支出总额按年增31%，反映消费者对金饰正面情绪未消退。科技用金需求按年增加1%至82吨，主要受AI基建增长带动。

首季各国央行购买量亦增长3%，抵销金饰需求下跌的影响。受美国基金3月出现大规模流出，黄金ETF季度净流入62吨，净流入低于去年同季的230吨。

世界黄金协会预料，今年黄金投资需求增加约200吨，金饰加工将进一步下降，各国央行净购买量将稳定在700至900吨。

高盛预期今年底 金价达5,400美元目标价

大行高盛维持对金价乐观预测，料金价于今年底达到每盎司5,400美元。

高盛指黄金的投机性需求再现，预计联储局将减息半厘，有助降低持有黄金成本。中长期而言，高盛认为地缘政治不确定性及对财政可持续性忧虑，或会加快全球对黄金多元投资，巩固黄金长期升势。

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