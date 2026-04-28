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港铁债又只益大户｜曾智华

投资理财
更新时间：10:08 2026-04-28 HKT
发布时间：10:08 2026-04-28 HKT

上周三，全港报章财经版皆有一段报道，一睇，小弟立即无名火起，大嗌：「喂，又嚟？」乜事？正是港铁公司（066）再发债券。内容讲港铁据报发189亿元债券，反应热烈，分析指中东战局下，港元获捧避险资产。

点解小弟咁㷫？因我乃港铁铁粉，26年前上市开始买，从来只买不卖，坚贞地支持。好嘞，咁当港铁有「好野」，会否益返我哋呢类死忠支持者呢又？冇！

远在马时亨任港铁主席时，小弟已曾公开抗议，为乜公司发债，唔畀机会小股东优先认购？我明，发债机构，当然想免烦，反正必然被扫清，「服侍」三、两个大客点都好过应付成千上万散户。但一如港交所（388），港铁乃真真正正香港人的公司，政府是大股东，N咁多香港市民是小股东，全部认购两间公司股票的动机，当然希望赚钱，但亦可能心底里（一如我）有支持返香港人公司的愿望，因有种归属感。

港铁发债，一如政府发债，优先考虑，理应是先畀香港人认购，然后才到基金经理（不少是外国集团，即外人！），否则就出现「明益」外人的印象，你叫我哋呢啲长期支持政府、支持港铁的市民条气点顺？

今次港铁发189亿债，点解会反应热烈？点解火速认购额已过600亿？市场绝对不会死错人，当然是计过数，属「笋野」。

港铁信用评级极高，买佢债券，绝对安心。故此，无论五年（3.2厘）、十年（3.65厘）及三十年（4.3厘），全部扫清。事实上，港铁由去年至今，已分别完成四项融资计划，总额达到880.2亿港元。

港铁债券受基金经理追捧，原因有二，一因机构实力雄厚稳健；二因目前全球出现「资产荒」，你想揾项投资包保有3厘以上收益又冇downside的，极难，就咁简单。

喂喂，今次港铁又只益大户而「歧视」小股东，系呀，吹佢唔胀呀，但港铁主席金泽培最少应公开解释点解有这个不公平决定，否则我会不停公开抗议！

资深传媒人 曾智华

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