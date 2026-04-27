积金评级称4月MPF增逾6% 人均赚逾2万元 总资产有望破顶

4月进入最后一个交易周，强积金研究机构积金评级表示，截至4月22日，强积金录约6.35%的投资增长，有望收复3月份的6.27%亏损；若以绝对金额计算，强积金投资收益约976亿元，相当于每名成员获利20,341元。计入供款后，强积金总资产更可能达到1.635万亿元的历史新高。

股票基金引领大反弹

积金评级表示，3月份全线录得亏损的股票基金类别，引领了4月份的反弹。然而，试图捕捉日市时机的强积金成员可能会失望，因日本股票目前仅为4月份表现第七佳的强积金资产类别，落后于环球股票，以及香港及中国股票。

表一：「积金评级指数」各资产类别回报表现（截至2026年4月22日）

重申勿作短期市场投机

该机构主席丛川普（Francis Chung）指出，今次强积金反弹将为成员带来喘息，但他再次警告：在波动市况下，若成员利用强积金资金进行短期市场投机，而非分散投资及长期持有，当未能实现持续稳定回报时，责任只在于他们自己。

他又提到，上月强积金录得史上最大单月亏损时，预设投资策略的核心累积基金类别在24个类别中表现排名第13；本月，在强积金有望创下总资产新高之际，其排名为第11。以按月表现而言，预设投资策略从不会是最好，但也绝不会是最差，并且最能在长期中保持稳定。他认为，成功长期投资的关键在于分散投资与稳定性，而预设投资策略两者兼备。

