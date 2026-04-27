为何港股独憔悴？｜曾渊沧

尽管美以伊战事依然胶着，美股已经不断的创新高，多个亚洲地区的股市也同样的在创新高。但是，香港股市却独憔悴。为甚么？理由是我们用来表达香港股市兴衰的恒指中，有一些权重的科技平台股的股价无力创新高。当年腾讯（700）高峰期股价超过700元，现在则在500元左右徘徊。实际上，目前腾讯每股盈余已经远远超越当年700多元的年代，在当年700多元的年代，腾讯P/E值70倍，现在连20倍也不到。这是市场气氛的变化，也是今天恒指无力创新高的主因。

坚持长期持有腾讯与阿里

气氛是指当前的潮流，目前腾讯估值低、P/E值低，但是不少新股P/E值却超过100倍，甚至连P/E也没有，还处于亏损期，惟股价已经可以一上市就升一倍。因此，可以说当今的潮流是炒新的科技股，暂时忘记了旧的科技股。但是，若论科技实力，腾讯与阿里巴巴（9988）仍是最强，阿里巴巴的阿里云是全国第一，没有云存储，没有云计算，也不可能搞Al。

这是为甚么我坚持长期持有腾讯与阿里巴巴这两只老牌科技股的原因。腾讯上市时间已经超过20年，股价升了许多倍，我买入的时间比较早，帐面上也赚了许多倍，因此，眼看着股价由700多元跌下来并不会有任何压力。阿里巴巴上市较迟，而且上市时正逢股市旺盛，上市价已经不低，因此我手上的阿里巴巴帐面上仍是亏损，但是不会妨碍我继续持有的决定。

目前刚上市的科技股很多，眼花撩乱，真的不易在现阶段选择，抽新股不妨，反正抽中即沽会有钱赚。但是在上市后高价追则不容易评估，不妨耐心等待多一年，等上市一年后出业绩才评估是否是一只优质的科技股。

经济回升 银行第一个受惠

内地股市也正在慢慢的回升，中央政府的政策正在生效，推动股价上涨，过去几年，在「内卷」的潮流之下，企业利润受损，为求市占率而割价是走不下去的路。近日已经有一间电动车厂倒闭，车厂所处城市的地方政府也受到中央的训斥，指地方盲目以金钱支持竞争力不强的车厂，车厂倒闭也连累了地方政府的财政。

香港经济景气也开始回升，第一个受惠的是银行，借钱做生意的人多了，做生意坏帐少了，多赚贷款钱而少坏帐，利润自然上升。内银股股价近日的表现都很好，除了内银股之外，香港三大印钞银行也同样赚钱，汇丰（005）、渣打（2888）取得香港特区政府发出的首两个稳定币发行执照，发行稳定币几乎是无本生意，也是包赚钱的生意。

曾渊沧

