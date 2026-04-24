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两大行按揭回赠传最高1.2% 紧跟中银脚步 分析料仍有上调空间

投资理财
更新时间：06:00 2026-04-24 HKT
发布时间：06:00 2026-04-24 HKT

楼市转旺，银行又想多做贷款生意，令按揭市场战火升温。继按揭市场一哥中银香港（2388）近日将按揭现金回赠加至最多1.2%后，市场消息透露，其他大型银行包括恒生和渣打香港亦随即先后脚紧跟中银，将千万元以上大额按揭贷款的现金回赠上调至可高达1.2%，以保持竞争力。暂时在大行中，只得汇丰仍按兵不动。有分析料，按揭回赠还有上调空间，或有望加至1.5%。

需视乎客户质素及货款额

市场消息指，在中银出手加按揭现金回赠后，恒生已迅即跟随，将1,000万元或以上贷款额的按揭回赠调高至多达1.2%，随后渣打亦把逾千万元以上大额贷款的回赠最高加至1.2%。

另有业内人士称，恒生和渣打是次反应迅速，很快已将按揭回赠水平跟上中银。两行最新提供的现金回赠大致是500万元以上贷款额可达1%，而1,000万至1,200万元以上贷款额回赠则超过1%至1.2%。惟银行也会视乎客户质素来审批按揭申请人最终享有的现金回赠水平。

中银至今未有推定按计划

踏入今年，银行抢按揭的意欲更为明显。在四家大行中，汇丰、恒生及渣打已先后推出设有现金回赠的低息定按计划，唯独中银至今仍没有定按计划，只得浮息按揭。虽然3月份中银稳守按揭市场一哥地位，但其现楼按揭占市率按月显著回落5.9个百分点至25.3%，仅次其后的汇丰，当月巿占率则升0.9个百分点至23.7%，令两者市占率差距大幅收窄至不足2个百分点。至于常居市占率排名季军的恒生，于3月份被渣打爬头，跌落第4位。

本来四大行的按揭回赠上限为1%，但面对激烈的竞争，刚于本周日传出中银为首家大行将按揭回赠加至突破1%，贷款额500万元或以上回赠为1.05%，700万元或以上为1.1%，1,000万元或以上可达1.2%。

现时回赠与高峰仍有距离

市场人士认为，按揭现金回赠仍有上调空间，因现时回赠与高峰水平仍有一段距离，在2023年时的回赠可高达逾2%至3%，及至2024年四大行因资金成本等因素而一度将回赠清零，到同年第3季尾才逐步恢复回赠并温和上调至目前水平。

年内回赠或有望加至1.5%

他指出，今年来楼市持续转旺，银行承造按揭贷款态度积极，加上1个月港元拆息由去年10月的3厘多回落至现今的2厘多，银行资金亦充裕，贷存比率低，故予以银行有空间加回赠抢按揭。在此条件下，他不排除有银行为保竞争力而再推高按揭回赠，故料年内回赠或有望加至1.5%。

一名按揭专家指，其实现时按揭申请的贷款额多为500万至600万元，1,000万元贷款额为数不多。由于银行争相吸纳按揭生意，相信回赠水平有机会再升。

相关文章：传中银按揭回赠调高至1.2% 分析料具火车头作用

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