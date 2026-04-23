强积金首季资金净流入逾120亿元 促成员「停止投机，专注投资」

积金评级估计，今年首季强积金净流入约119.8亿元，按年微升0.36%，但较5年历史季度平均净流入123.4亿元低2.9%。值得注意的是，日本股票于首季吸引净流入的10.54%，这一比例约为其市场份额（仅占强积金总资产0.81%）的13倍，积金评级称这股资金涌入突显出成员追逐短期表现的忧虑。

首季录得负1.98%的回报

截至3月底，强积金系统首季录得负1.98%的回报，总资产约为1.535万亿元，相当每名成员平均账户结余为32.01万元。

积金评级指，净流入中，DIS（预设投资策略）吸纳近35%，惟传统混合资产基金则录得净流出。积金评级续指，尽管大型营办人继续主导绝对净流入金额，但今年第一季的净流入亦显示，部分计划营办人重现活力，例如富达、中银保诚、万通保险及中国人寿所吸引的净流入份额，均显著高于其整体市场占有率。

吁成员勿投机

对于日本股票投资比例提升，积金评级主席丛川普表示，关注到强积金成员似乎利用其强积金进行短期市场走势投机，而非专注于长期财富增值。积金评级认为，应避免过度追逐短期表现，重申试图捕捉市场时机的风险，往往高于继续持有并保持分散投资。