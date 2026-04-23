骗取旅游保赔偿团伙被拘捕 保联：举报机制见效 吁市民勿贪小便宜

警方接获香港保险业联会转介，调查超过70宗怀疑涉及旅游保险索偿诈骗的个案，发现有索偿人根本无离开没有离开香港，但讹称在外地旅行受伤，并透过使用伪造的酒店收据及外地医院到诊纪录等，向保险公司作出索偿，涉及总金额超过170万元。对于警方商业罪案调查科拘捕骗保团伙，香港保险业联会回应表示，多谢商罪科果断执法，并指保险公司一向十分重视怀疑骗取保险赔偿的个案，不论涉及的险种和金额，都会严肃跟进。

「预防保险诈骗侦测系统」已启动

保联指出，虽然旅游保险的索偿金额普遍较低，而导致索偿的事故一定在香港境外发生，但保险公司一样会认真调查，若发现可疑个案，定必向执法机构举报。至于是次警方的拘捕行动，正正是源于保联的检举，亦证明保联与商罪科成立的举报机制，再次发挥功效。

保联又指，「预防保险诈骗侦测系统」已于去年底正式启动针对旅游保险的分析，利用人工智能，分析赔偿及相关数据，将会更有效找出可疑的骗保个案。保联重申，骗取保险赔偿属刑事罪行，呼吁市民不要贪图小便宜，以身试法。