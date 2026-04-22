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强积金4月表现大幅回升 人均半月回报逾2万元

投资理财
更新时间：15:24 2026-04-22 HKT
发布时间：15:24 2026-04-22 HKT

强积金顾问GUM公布，强积金市场于4月大幅回升，人均赚 20,711 港元，令年初至今人均回报升至 14,358 港元。

GUM：市场修复速度较预期为快

GUM 强积金综合指数期内上升 6.5%，指数值回升至 298.8，带动年初至今累积回报回升至 4.4%。强积金表现出现大幅度回升，显示3 月因地缘政治引发的急跌后，市场修复速度较预期为快。

三大主要资产类别均录得正回报，其中股票基金表现最突出，4 月回报达 9.1%，年初至今升幅扩大至 5.5%；混合资产基金亦上升 6.6%，年内累积 5.0% 回报；固定收益基金继续发挥稳定作用，4 月微升 0.3%，年初至今维持 0.6% 的正增长。

  附属成份基金指数 20264月回报（% 2026年初至今回报
股票基金 亚洲股票基金 14.1% 14.8%
  大中华股票基金 12.8% 11.3%
  环球股票基金 9.7% 6.1%
混合资产基金 混合资产基金(80% 至 100% 股票) 8.8% 6.8%
预设投资策略基金 预设投资策略-核心累积基金 6.2% 4.3%

股票基金 亚太及中港市场成为升市主力

4月股票基金表现全面回暖，亚太及中港市场成为升市主力。表现最佳的是 亚洲股票基金，4 月大升 14.1%，年初至今累计回报高达 14.8%。紧随其后的是 大中华股票基金，4 月劲升 12.8%，年内回报回升至 11.3%。日本股票基金亦录得 8.7% 升幅，年初至今升 7.5%，反映区内市场在 3 月急挫后出现强劲技术性反弹。 

混合资产基金 升幅扩大至6.6%

混合资产基金于 4 月同步反弹，且股票比重越高，表现越为突出。表现最佳的是 混合资产基金（80%–100% 股票），4 月上升 8.8%，年初至今升幅扩大至 6.8%。

预设投资策略基金在4月亦录得正回报，其中表现最突出的是核心累积基金，4 月回报达 6.2%，年初至今累积升幅扩大至 4.3%。由于核心累积基金的股票配置比例较高，在股票市场明显反弹的背景下，其回报弹性亦相对较大。 

GUM首席投资总监刘嘉鸿表示，尽管美伊和谈进展反复，但市场倾向相信霍尔木兹海峡终将解封。乐观预期下环球资产急速回升，强积金亦成功扭亏为盈。他又指出，亚洲股票基金仍是今年表现最强的基金类别，年初至今升约14.8%。

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