抽中新股不必急着卖掉｜曾渊沧

4月15日及16日，美国纳指与标普两大指数连续两天创历史新高，投资者都认为美国总统特朗普的确不想打了，与伊朗的谈判只是想让自己更有体面的自称打胜仗，班师回国。当然，谈判不是一次两次就能成功，因此，股市应该还有反复，只应该是谨慎乐观，不要去得太尽。

很快的，5月15日，美国联储局主席鲍威尔任期届满。但是，至今为止，特朗普提名的接班人沃什仍未获得参议院通过，民主党人似乎有意拖延，如果此事在未来两个星期仍无进展，也可能对股市造成一定的影响。

新股市场又热闹了

上星期，在上市的第一天倍升的新股有两只，新股市场又热闹了。特首李家超说，随着新兴科技产业加速发展，赴港上市申请持续增加，涵盖人工智能、半导体、机械人、自动驾驶、生物科技等战略领域。目前已逾500间企业排队申请赴港上市。如此说，大家不必担心没有足够的倍升新股让大家抽奖。

这些科技新股不少是一上市，股价就能升一倍的股。有些倍升股，更不是只升一天，而是在上市一小段日子后，经过一轮整固之后再出现第二轮的升势，因此，抽中新股也不必急着在上市第一天就卖掉。当然，一只一只的收藏，加起来钱也不少，惟要有足够的现金准备。

许家印令人不胜唏嘘

恒大集团创办人许家印被控非法集资诈骗等8项罪名，当庭认罪悔罪。1992年邓小平南巡，34岁的许家印带着2万元的积蓄南下深圳打天下，短短十几年间，成了中国首富，现在又成了阶下囚，令人不胜唏嘘。说来说去，就是因为在过去三十多年，中国的房地产市场像一阵风，吹起，但又吹散了，散得无影无踪。「房住不炒」及「三道红线」使到大量内房企业半死不活，基本上只有相对保守、保持借贷水平不越界的内房企业今天还能逆市生存。

越秀地产具恢复元气条件

近日公布业绩的越秀地产（123）是其中一间好榜样，其2025年的业绩显示其财务状况完全符合「三道红线」的指标，去年全年营业额超过1,000亿元人民币，也真难能可贵。越秀地产的大股东是广州市政府，当然以广州的地产市场起家，之后向全国发展，但是基本上仍然集中于北京、上海、广州、深圳这四个一线城市。

目前，中国房地产的重灾区就集中于三、四线城市。越秀地产于2025年年底的现金有467.6亿元，各项指标均处于行业安全区间。税后利润17.8亿元，增长21.4%。现在，内房企业仍然有利润的的确是很少很少。经过了这几年的整顿，整体房地产业已经逐渐健康发展，今年开始，中央已经决定再度开始鼓励人们买楼置业，多间内房企业的股价也开始从谷底回升，像越秀地产这类财务健全的地产公司，恢复元气的条件也最高。

曾渊沧