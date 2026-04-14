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领展开始变返叻仔｜曾智华

投资理财
更新时间：08:46 2026-04-14 HKT
发布时间：08:46 2026-04-14 HKT

香港有几只股票由大量本地投资者持有，例如：中电（002）、煤气（003）、港铁（066）、港交所（388），当然，还有领展（823）。以上全部与香港市民生活息息相关，大家都用到其服务，又有感情，加上肯定公司质素，故放心买及揸。

但买股票与必赚并冇等号，当公司遇上不利形势，股价就会下跌，例如中电在澳洲投资失利；煤气宣布不发红股；汇丰迁册忽略香港业务；港铁遇地产冧市……，而最多市民持有的领展，也因利息飙升、租值下跌及买错安达臣地皮，弄致营业前景转差，股价跟跌。

21年前上市 大力鼓励买入

领展21年前上市，当时小弟一睇，肯定是政府错误贱卖资产，竟将矜贵的商场及停车场打包上市，仅卖10元一股。计计当年同地区商场及车位价值，肯定此股最少值20多元，即有超过1倍水位博。于是在电台大力鼓励小市民快快尽买，因平成咁，全球大鳄必定飞朴抢货。果然，最快行动的是The Children Investment Fund（TCI），一扫就3.8亿多万个单位，肥到着唔到袜。

领展一边升，我一边不停呼吁大家出粮就买，当然我亦行动，至50多元才停。55元以上，自己冇买，也不再鼓励别人买，因觉饱和了。但个市癫咗，在全城追捧下，2019年炒到上近100元！

回头看，50元以上买而冇走的，至今全部被绑。

客观形势大变，领展经历环球高息、过度扩张及租值下跌，插至2024年7月的30元水平，终于要供股。我以44.2元全供。供，冇问题，最令小股东愤怒的是前总裁王国龙「叫人供，自己松」，非常不道德。

当时有人问：「应否跳船？」我不答，自己1股也未出售过，兼早早决定唔收息只收红股。21年下来，持有的领展变平均价28元，也因收了多年息，全数归本赚突了。

今日讲领展，因见佢重新叻仔喇，王国龙走后明显生返晒，上周出售新加坡物业，净赚四成半利润，饮杯！

资深传媒人 曾智华

曾智华简介:

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