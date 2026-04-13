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Mox、信银国际及招商永隆纷叫停智能投顾 专家：有一天或在零售市场消失

投资理财
更新时间：10:10 2026-04-13 HKT
发布时间：10:10 2026-04-13 HKT

智能投资顾问曾为一些银行向零售客户力推的服务，好让他们以低门槛亦能享有专业的投顾服务，但市场对此服务的受落程度似乎欠奉，银行接连将智能投顾服务下架。据了解，数字银行Mox及信银国际将分别于4月底及7月中旬终止该类投顾服务。适逢近期爆发中东战事引致市场动荡，若使用该服务的持仓客户赎回投资组合或会招致损手，幸两行均有相应安排，客户毋须即时沽货。

智能投资顾问是一种全自动化投资顾问服务，透过演算法及AI技术分析用户的财务状况、风险承受能力及投资目标，自动配置并管理投资组合。

信银国际7月起停「智投360」

信银国际为本港首间银行于2019年率先推出智能投资顾问服务--「智投360」（Robo 360），惟五年多过后，该行最近通知客户将于今年7月18日起终止「智投360」顾问服务。如客户于7月18日前未作出任何指示或处理现有持仓指令未完成，现有持仓或帐户结余将自动转移至其名下指定的一户通帐户(投资帐户)。客户也可在该日前考虑赎回或转出持仓。

Mox本月30日终止智能投顾服务

Mox亦已通知客户将于4月30日终止其智能投顾服务「核心投资组合」，客户可继续持有组合至服务终止。至于招商永隆提供的智能投顾服务名为「智投易」，据其前线职员指该服务早已下架。

信银国际回应指，随着数码理财市场日益成熟，该行集中资源利用日益完善的AI科技，研发新一代资产配置方案。MOX称，会不时检视及更新产品，为客户提供最佳体验。

业界：至今用户数量不多

就接连有银行将智能投顾服务下架，业界人士指，智能投顾虽让零售客户以低门槛享有投顾服务，惟至今用户数量不多，因对服务的认知度仍低，银行若要维持该服务将涉及一定成本，又或需作大量的宣传教育工作，以致有银行打退堂鼓。

有理财专家坦言，智能投顾建议的基金投资组合较适合长线投资者，「买完就合埋眼唔睇」，但一般人难敌心理关口，尤其市况波动之时，惟该服务不会随时迅速调整，且转仓需时长，故未能满足客户所重视的及时性和灵活性，相信该服务或有一天会在零售市场消失。

目前数字银行WeLab Bank仍有提供智能投顾服务「GoWealth 智动投资顾问」。该行指客户对GoWealth每月定期投资的需求持续上升。去年管理资产总值按年升20%。

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