Chocolate Finance登陆香港 首10万元保证3.8厘回报

新加坡理财平台Chocolate Finance宣布正式进驻香港，其理财产品主打不设本金门槛及无锁定期，目前提供30万元保证回报，包括首10万元可享3.8厘回报。

其后20万本金3.5厘回报

Chocolate Finance指，首30万元投资将受其「Chocolate Advantage 计划」，当用户未达到列明回报，该平台将补足回报差额，即首10万元保证3.8厘年回报，而其后20万元保证3.5厘年回报。有关计划直至6月底。

管理资产规模逾60亿

Chocolate Finance表示，平台管理资产规模已突破60亿港元，用户逾10万名，旨在打破常规，为闲置资金提供更灵活的出路，无论金额大小都可以每日赚取回报。

Chocolate Finance创办人兼全球行政总裁Walter de Oude表示，憧憬一个大众能因财务稳健而感到自信，并从中获得追求理想生活的动力的世界，而创立Chocolate Finance的初衷，就是透过简约理财方式让日常生活变得更美好，「将闲置资金转化为『Happy Money」。

Chocolate Finance香港区行政总裁TimJones补充，市场上不乏各类储蓄及投资产品，但传统理财产品与香港人现今的实际期望有著很大落差，大众真正渴望简单和高透明度，并能在理财过程中感受到乐趣。他称，截至目前，候补名单用户的反应非常热烈。



