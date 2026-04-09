中银扩大「内地购房汇款」范围至所有城市 适用港澳台及外国公民

中银香港（2388）宣布，全面推出「中国内地购房汇款」服务，在原有大湾区购房汇款服务的基础上，将汇款范围扩展至内地所有城市；同时，合资格客户由香港永久居民扩展至澳门永久居民、台湾居民及外国公民，以便利境外人士在内地购房置业，推动区域融合和人才流动。

须前往分行办理服务

该行表示，上述服务让持有「港澳居民往来内地通行证」、「台湾居民来往大陆通行证」、外国公民护照的客户，汇出用以支付内地一手及二手物业楼盘的购房款项至内地所有城市的收款银行。合资格客户须前往分行办理有关服务，并可选择以港币、人民币或外币进行汇款；非人民币汇款将由内地收款行办理相关的兑换和入账手续。

愈来愈多境外人士内地生活

中银香港个人金融产品部副总经理张颖思表示，随著愈来愈多境外人士在内地工作、学习与生活，其居住需求已由短期过渡转向为长远置业，带动跨境购房汇款服务需求上升。她续指，该行自2024年推出「大湾区购房汇款」服务以来，客户反应良好，2025全年汇款笔数按年增长63%。

此外，因应客户在各人生阶段的跨境融资需要，中银香港大湾区「置业易」方案为香港永久居民提供按揭贷款及物业抵押贷款服务，协助客户北上置业或以大湾区物业作抵押融资，目前已覆盖大湾区九个内地城市的物业。其中，按揭贷款方案提供港元及人民币双币选择。

