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GUM称首季MPF人均蚀6521元 难料次季表现 「特朗普一句话便扭转」

投资理财
更新时间：14:04 2026-04-09 HKT
发布时间：14:04 2026-04-09 HKT

GUM公布，受美伊战事影响，强积金人均回报由今年2月尾高峰的赚14,813元，转为3月份人均亏损近21,334元，故今年首季人均蚀6,521元，止步于连升4个季度。GUM首席投资总监刘嘉鸿表示，现时美国、欧洲和亚太区市场的基本经济数据正面，油价和通胀或是暂时问题，故对全年强积金表现感到审慎乐观；另难以预期次季强积金表现，因为美国总统特朗普的一句说话，便可扭转强积金表现。

投资单一市场风险大

他提及，该公司上季看好亚洲股票基金，其于首两个月的表现最好，但战争出现，且此尤其对亚太区市场的影响最大，故认为投资单一市场的风险大，建议投资环球股票基金。日韩台等东亚市场的基本面好，由人工智能（AI）、科技带动，但面临油价和通胀问题。

他指出，该公司对美伊局势发展抱持审慎乐观的态度，目前局势短暂缓和，偏好高风险成员作选择时，可考虑环球股票基金，它既能分散地区风险，亦有助对冲资金转向「非美资产」的趋势，是高风险基金中相对稳健的选择。同时看好人民币继续走强，有利中港或大中华股票基金。

成员常在恐慌时进行转换

他认为，由于强积金为长线投资，面对战争或短期波动，不适宜采取急促的动作。他以昨日的股市为例，如果投资者此前「换马」，有机会错失升幅。他又指，在去年关税战下，很多投资者转为保守基金后，未有再转为股票基金，因而错失去年股市升幅。

GUM策略及投资分析董事云天辉补充，今年2月强积金成员转向Risk-on（风险偏好），35.7亿元转向股票基金，创下2年以来单月高位；惟3月美伊局势动荡，成员或因市场恐慌而进行转换。从过去数据可见，成员常在市场恐慌时进行转换；而大市回升时未见资金大幅回流股票基金，因而在反弹期间错失机会。鉴于强积金为长线投资，建议成员避免情绪化恐慌卖出或盲目追高。

第一季「GUM强积金综合指数」下跌2%，报280.7点；「GUM强积金股票基金指数」跌3.3%，报398.1 点；「GUM强积金混合资产基金指数」跌1.5%，报283.2点；「GUM强积金固定收益基金指数」升0.2%，报133.2点。另外，强积金3月份除了保守基金之外，股、债、货币基金无一悻免全线下跌。随著美伊刚达成两周的停火协议，霍尔木兹海峡暂时重开，该公司相信大市将有所改善。

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