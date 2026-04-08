MPF股票基金过去一年平均赚16% 「懒人基金」回报亦达12%

积金局公布3月底止强积金投资回报临时数据。在过去12个月几乎所有基金均录得正回报，当中股票基金平均回报16%，是各项基金种类中表现最好，而混合资产基金平均回报亦达12.7%。

股票基金最高回报达115% 混合基金均赚14%

数据显示，股票基金在过去12个月最高回报曾达115.4%，最低为负0.3%，达平均16%。而在混合资产基金中，如撇除「懒人基金」的12个月平均回报为13.7%；至于俗称「懒人基金」的预设投资策略（DIS）中，旗下核心累积基金过去12个月平均回报亦达12.4%，而65岁后基金平均回报为4.8%。

两大类基金年化净回报跑赢通胀

积金局指，自强积金制度实施以来，占总资产合共80%的股票基金和混合资产基金的平均年率化净回报，分别为4.8%和4.4%，跑赢同期1.8%的年率化通胀率。至于DIS旗下的核心累积基金，自2017年推出以来的平均年率化净回报为6.4%，同样跑赢通胀。

积金局：长线投资不应尝试捕捉市场

积金局提醒强积金计划成员，强积金是跨越超过40年的长线投资，不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场，否则有机会造成「高买低卖」，影响到计划成员强积金累积期的投资回报。当局指，「打工仔」应根据个人的人生阶段、财务状况、风险承受能力等因素，作出合适自己的投资规划。

