Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊「停火」未解决霍尔木兹海峡问题 收过路费成隐忧 金价后市先看4930美元

投资理财
更新时间：12:41 2026-04-08 HKT
发布时间：12:41 2026-04-08 HKT

市场憧憬美伊停火两周及启动谈判，有望令更多油轮能够通过霍尔木兹海峡，但能源业界对霍尔木兹海峡能否通航仍抱观望态度。Rapidan Energy Group创始人兼总裁Bob McNally表示，市场一直渴望听到好消息，但霍尔木兹海峡能否完全开放还有待观察，并坦言美伊双方似乎仍各自表述。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan则表示，「停火」并未有真正澄清霍尔木兹海峡的任何问题。Corpat Currency Research分析员Karl Schamotta更认为，从短期看，伊朗政权已展示了令全球石油及天然气市场陷入瘫痪的能力。

不过，美国与伊朗同意停火两周消息传出后，5月纽约期油跌逾14.7%至每桶96.27美元，6月布兰特期油跌逾13.4%至每桶94.58美元。油股同样即时受压，截至中午，中海油（883）跌3.5%至26.06元，中石油（857）跌2%,至10.55元；油服股跌幅更大，山东墨龙（568）跌逾11%至8.2元，百勤油服（2178）跌逾13%至0.255元。

伊朗拟将过路费分5级

霍尔木兹海峡在停火期间即使重新开放，另一隐忧是伊朗将收取过路费。《美联社》引述消息指，为期两周的停火计划，将包括允许伊朗及阿曼对通过霍尔木兹海峡船只收取过路费。以往各国船只一直视霍尔木兹海峡为国际水道，从未支付过路费。据伊朗媒体披露，伊朗拟将过路费分5级，按船只所属国家友好度分级，中国、俄罗斯、印度等友好国家费用率会较低。另外亦会按船只大小计算过路费，如可运载200万桶原油的超大型油轮，每次过路费料高达200万美元。

唐牛：入手油股勿高追

除了伊朗，特朗普亦有意由美国收取过路费。他表示美国才是胜利者，已有构想由美国收取过路费。从伊朗及美国的取态，占全球20%石油及天然气运输量的霍尔木兹海峡，即使顺利重新开放，仍有机会叠加通行费成本，加上中东产油基础建设受损，油价是否确认转势仍有待观察。投资专家唐牛接受《星岛头条》访问时坦言，油价从来都是各产油国言论及动作主导，近期更受战争消息弹出弹入，根本「无路捉」。他建议想买油股，最好等坏消息时入手较稳阵，切忌多手高追。

美林发报告续睇好金价

另一方面，美伊停火消息刺激金价反弹，纽约期金升穿4,800美元水平。另一提振金价消息是内地人行3月买金规模创逾一年新高。周二公布数据显示，人行上月持金量增加16万盎司，为连续17个月增持黄金。大行美林发表报告继续睇好金价，预计各国央行不会停止储备资产多元化配置，一旦中东冲突带来的不确定性消除，这些需求的驱动因素将再次反映在金价之上。

独立金属交易员Tai Wong表示，金价后市先要看200日均线4,930美元，如能突破，下一步将挑战5,000美元关口。Pepperstone策略师则提醒投资者，金价反弹仅反映市场对风险重新定价，而非出现全面性趋势转变。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:09
伊朗局势｜特朗普宣布与伊朗停火两星期 伊方：霍峡未来两周可安全通航︱持续更新
即时国际
6小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
22小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
21小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT
大棋盘｜星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
01:19
大棋盘︱星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
政情
7小时前
伊朗局势｜伊朗十点谈判方案曝光　外长：霍峡未来两周可安全通航
即时国际
6小时前
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
好去处
2026-04-07 13:15 HKT
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
马圈快讯
18小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
2026-04-07 07:30 HKT
04:39
星岛申诉王｜上司WhatsApp被骑劫指示转账800万 打工仔中伏：好惊被炒！
提防骗子
6小时前