美伊「停火」未解决霍尔木兹海峡问题 收过路费成隐忧 金价后市先看4930美元

市场憧憬美伊停火两周及启动谈判，有望令更多油轮能够通过霍尔木兹海峡，但能源业界对霍尔木兹海峡能否通航仍抱观望态度。Rapidan Energy Group创始人兼总裁Bob McNally表示，市场一直渴望听到好消息，但霍尔木兹海峡能否完全开放还有待观察，并坦言美伊双方似乎仍各自表述。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan则表示，「停火」并未有真正澄清霍尔木兹海峡的任何问题。Corpat Currency Research分析员Karl Schamotta更认为，从短期看，伊朗政权已展示了令全球石油及天然气市场陷入瘫痪的能力。

不过，美国与伊朗同意停火两周消息传出后，5月纽约期油跌逾14.7%至每桶96.27美元，6月布兰特期油跌逾13.4%至每桶94.58美元。油股同样即时受压，截至中午，中海油（883）跌3.5%至26.06元，中石油（857）跌2%,至10.55元；油服股跌幅更大，山东墨龙（568）跌逾11%至8.2元，百勤油服（2178）跌逾13%至0.255元。

伊朗拟将过路费分5级

霍尔木兹海峡在停火期间即使重新开放，另一隐忧是伊朗将收取过路费。《美联社》引述消息指，为期两周的停火计划，将包括允许伊朗及阿曼对通过霍尔木兹海峡船只收取过路费。以往各国船只一直视霍尔木兹海峡为国际水道，从未支付过路费。据伊朗媒体披露，伊朗拟将过路费分5级，按船只所属国家友好度分级，中国、俄罗斯、印度等友好国家费用率会较低。另外亦会按船只大小计算过路费，如可运载200万桶原油的超大型油轮，每次过路费料高达200万美元。

唐牛：入手油股勿高追

除了伊朗，特朗普亦有意由美国收取过路费。他表示美国才是胜利者，已有构想由美国收取过路费。从伊朗及美国的取态，占全球20%石油及天然气运输量的霍尔木兹海峡，即使顺利重新开放，仍有机会叠加通行费成本，加上中东产油基础建设受损，油价是否确认转势仍有待观察。投资专家唐牛接受《星岛头条》访问时坦言，油价从来都是各产油国言论及动作主导，近期更受战争消息弹出弹入，根本「无路捉」。他建议想买油股，最好等坏消息时入手较稳阵，切忌多手高追。

美林发报告续睇好金价

另一方面，美伊停火消息刺激金价反弹，纽约期金升穿4,800美元水平。另一提振金价消息是内地人行3月买金规模创逾一年新高。周二公布数据显示，人行上月持金量增加16万盎司，为连续17个月增持黄金。大行美林发表报告继续睇好金价，预计各国央行不会停止储备资产多元化配置，一旦中东冲突带来的不确定性消除，这些需求的驱动因素将再次反映在金价之上。

独立金属交易员Tai Wong表示，金价后市先要看200日均线4,930美元，如能突破，下一步将挑战5,000美元关口。Pepperstone策略师则提醒投资者，金价反弹仅反映市场对风险重新定价，而非出现全面性趋势转变。