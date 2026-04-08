港医疗通胀10%跑赢薪资增长 保柏：单加保费非长远之计

香港医管局早前实施公营医疗收费改革，重整调高各项服务收费。保柏香港保险业务总经理陈宇文指出，受医疗成本持续攀升影响，香港医疗通胀跑赢薪资增长，保费上涨已成普遍现象，而单靠调整保费并非长远之计，医疗可持续更需要行业持份者共同推动。他指出，拓展大湾区跨境医疗及针对不同年龄段设计保险产品是未来改革的重要方向。

医疗可持续需行业共同推动

随着香港人口老化加速、医疗成本持续攀升，陈宇文表示，香港医疗通胀率高达9.5%至10%，远超薪资增幅与消费通胀。他指出，香港意外及医疗保险保费于去年首三季上升约11.3%，保柏的保费调整为对应医疗通胀且与市场趋势一致，将采取审慎的定价方式调整保费。

谈及医疗通胀的原因，陈宇文指出，医疗创新等新技术推高诊疗成本，而伴随香港人口老龄化慢性病管理需求亦攀升，叠加市民重治疗、轻预防的就医习惯，导致后期医疗开支居高不下。他表示，医疗可持续并非一家之事，需要行业持份者共同推动，大湾区跨境医疗更是重要一环。政府数据显示，单于2024年香港居民于深圳医院的门诊就诊次数约达70万人次。陈宇文指，大湾区能够提供更多选择，某些情况下治疗和药物成本较低，而疗效亦相若，现时保柏香港医疗网络覆盖大湾区10个城市、近70个服务点，且内地与香港整体服务据点超6500间。他强调，拓展大湾区医疗并非取代香港的医疗服务，而是互相补足。

展望医疗可持续的未来发展，陈宇文表示，「医疗服务必须贴地」，如果保险因价格过高而令市民却步，压力就会回流到公营医疗系统。他又指，需加强医疗指导与预先审核，减少不必要的检查或治疗，从而平衡成本与质素。

另外，对于保监提出拟重新定义「内地访客」，陈宇文则表示，大湾区存在近8000万潜在客户，期待「做大块饼」，并直言当前内地合作网络已经非常广泛，并说：「没必要进一步扩大了」，指合作网络的关键点不在于网点数量多，而在于服务质量。