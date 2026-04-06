莫赌局势突变 推荐三批「坐货」首选实力资产折让大 息率稳过银行︳曾渊沧 

美国总统特朗普说战争很快会结束，但是并非伊朗无条件投降，而是特朗普自称自己打胜仗，可以无条件撤军，把这个烂摊子丢给波斯湾诸国；霍尔木兹海峡被伊朗封锁也不理了，反正石油涨价对美国有利，这是战争一开始时我已经预测到的结果。不过，不要相信特朗普讲的话，他每天都在推翻昨天讲的话，因此股市、油市只会突升突降，有内幕消息、预知特朗普要讲甚么话的人发财了，余者焦头烂额。

伊朗也懂玩金融市场

另一边厢，伊朗政府也开始懂得玩金融市场，突然之间，泰国、马来西亚、中国各有数艘货船平安通过霍尔木兹海峡，没有受到伊朗攻击，这个消息也一样能令股市上升，油价下跌。在货船平安过海峡之前，伊朗当局当然也会在国际金融市场玩上一手。

现在，最重要的事不是测市，我们这些没有内幕消息的小老百姓是不可能准确预测明天升跌，更重要是好好分析个别股票的基本面，寻找优质股而「坐货」，不动如山。

目前最佳的「不动如山」股包括内地主要的银行股及香港三大发钞银行股，中东战争对中国内地及香港特区的不利影响很低，香港更会因为阿联酋涉及战争而得利。过去几年，阿联酋很努力的发展自己为国际金融中心，现在战争爆发，严重打击资金流向阿联酋，肯定有资金会流入香港，资金流入的第一站当然是银行，特别是发钞银行。内地十五五规划今年是开启年，中央放松银根，首先获利的也是银行。

长和（001）与长实（1113）系是第二批可以不动如山的「坐货」，理由是长和系内诸企业正在卖资产，尽管码头的售卖遇到阻碍，相信最终仍能解决，卖掉资产后，单是收回的现金已经超越自己的市值，仍未出售的资产全是免费。长和与长实的最大特点就是旗下藏有巨大的，隐藏式的资产，李嘉诚、李泽钜做生意的法则之一就是买下一盘生意，然后改善其管理系统，由不赚钱变成赚大钱，之后就是卖掉，一买一卖，利润可观。

接下来第三批可以「坐货」的股当然是那些可以稳定收息的股，这包括中电（002）、港灯（2638）、丰盛生活服务（331）。这三间企业的业务全部在香港，收入稳定，派息自然也稳定，股市波动，炒股形同赌博，不如收息，至少，这三只股的股息率都比银行定期存款强。

资深金融评论员曾渊沧