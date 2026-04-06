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投资也需「断舍离」切忌贪平走偏锋 远离债台高筑股︳曾智华

投资理财
更新时间：11:00 2026-04-06 HKT
发布时间：11:00 2026-04-06 HKT

悠长假期点过，各适其适，最多是外出旅行，但也有似我这逆流一族，足不出港，享受罕有的宁静，留在家中研究断舍离。断舍离，不一定是用品，也可以是股票。

长假前，老友M交我一份持有的股票仓，问应该剔除哪几只。发觉，M君与不少散户一样，简直乱石投林，明明大蓝筹最稳，但觉嫌欠挑战性，改刻意走偏锋。例如地产股王新地（016）、恒基（012）及长实（1113）唔买，话想考眼光，改买欠债累累泥足深陷的新世界（017）、丽新发展（488）及远东发展（035），正式「陆云廷睇相」。

「M仔，点解你好买唔买，买呢三只？」

「冇呀，因呢几只股，皆老字号，又由高位掟落，睇5年走势图，新世界曾高见40几元（如今不足8元）；丽新发展近5元5角（如今6毫）；远东发展曾经接近3元（如今8毫），佢哋跌咗一半我先入市博反弹，点知全部低处未算低！」

「M仔，你买股票是否纯粹贪『平』（其实是贵！）？究竟有冇充分研究市场前景、公司管治，盈利能力及借贷数字呢？又知否佢哋最新消息呢？」

「……觉得平啰，其他就好少留意！」

「正一盲侠，唔蚀死就奇！3只股票，若是我，会第一时间头也不回断舍离。新世界唔使讲，众所周知近几年大大镬，家族不和外，欠债之巨，借贷之劲，不知何时能见家乡。最弊，郑家纯并冇准备动用「阿爷」周大福集团资金相救，只睇住佢阴干，只股票揸咗盏劳气。」

「……」M仔无厘神气头耷耷。

「远东发展最新消息你又知唔知？系冇钱支付永续债的息呀！意即已陷财务黑洞，几时能重见天日，根本无人知。持有此公司股票者，最明智是走得快好世界！」

「至于丽新发展，根本长期蚀到摊摊腰，连核数师对其持续经营能力也表示疑问，讲到咁白，你话境况几水深火热？此股过去十年皆在下降通道，从未试过翻身，咁嘅股票，你走去买，等于与自己的荷包作对！」

资深传媒人 曾智华

即睇《乱世投资》专页↓

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