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渣打成首批港银推「转数快」跨境支付 支援100万港元或人币交易

投资理财
更新时间：11:30 2026-04-01 HKT
发布时间：11:30 2026-04-01 HKT

渣打香港今日（1日）宣布成为香港首批银行推出「转数快」跨境支付服务，以即时及24x7的方式，为境外金融机构和支付科技企业处理每宗高达100万港元或人民币的支付交易。至于100万港元或人民币以上的支付，则会继续透过「即时支付结算系统」（RTGS）进行交易。

取代传统「即时支付结算系统」

在此新模式下，渣打香港作为代理银行，透过SWIFT收取境外金融机构和支付科技企业的跨境支付，然后透过「转数快」向本地收款者进行付款转账，取代传统的「即时支付结算系统」途径。
 
渣打香港兼大中华及北亚区金融交易业务部主管、环球市场管理主管林远栋表示，该行很荣幸成为香港首批推出「转数快」跨境支付服务的银行之一，为境外金融机构和支付科技企业提供快捷方便、全天候、安全及更低成本的跨境支付结算，并再次凸显渣打担当「超级联系人」的角色。
 

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