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前景不明投资暂停｜曾智华

投资理财
更新时间：10:21 2026-03-31 HKT
发布时间：10:21 2026-03-31 HKT

认识不少忠贞马迷及波迷（其实是赌徒！），场场马及场场波都赌，只要马会有开，就落注。奇在？马就话有资料刨啫，但波呢？例如泰国足球、中东以至欧洲的乙组，大部分想刨都冇得刨，凭乜落注？唔理，纯心瘾手瘾，有得赌就去！

股市又如何？也有大大批股迷，日日睇住恒生指数及N只股升降，然后入市，不理世界大形势，也绝少真正了解买入卖出股份的市场前景、公司管治、负债借贷……总之，就是要日日参与，日日买买卖卖。

呢类人，恕我见识少，从未见过会发达，反之，周时输甩裤则大把。

当中，也有小弟老友，但劝都无谓，因佢哋仿似上咗瘾，一日有闲钱（好彩未借大耳窿），一日都会入市「考眼光」。

近日，又有几位来讯问：「碌Sir，开战咁耐，股市反复，是否有危有机呢？有边只股你认为入得过呢？」真系冇佢哋咁好气，班友又唔系唔知我的投资准则，问嚟为乜？

美以伊大战冇人知道结局

小弟乃长者，身边的钱乃棺材本，必须有规划有节制地处理，以确保自己能安安稳稳无忧无虑行到人生终点，所以，发达对我冇特别意义。反正，再多财富生活模式及质素不会改变。之但系，若相反就弊，将棺材本买吓呢只买吓𠮶只，买错就晚年堪虞。投资，智者绝不会在乱局时参与，宁愿赚少次都要避一避，切忌立危墙之下。

美以伊大战发展至今，冇人知道结局，包括三个国家领导人。尤其美以，开战前的预测，全部估错晒，不是普通错，而是错到离晒大谱，搞到自己只脚中蜜蜂窦，唔知点执返身彩退兵唔玩。执笔至此，狂特仍然沿用一招——靠吓。其实佢究竟知否全球国际政治评论员都睇死佢「冇料扮三条」，一面吓一面缩？

不过，我仍保留一个疑问，佢会否大大「发癫」一次，因落唔到台，再次单方面撕毁在联合国的承诺，动用核弹，若如此，就真正全球揽炒矣。

Never Say Never in Geopolitics，这情况，理应暂停投资。

资深传媒人 曾智华

即睇《乱世投资》专页↓

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