任何短炒行为都是赌博｜曾渊沧

这场中东战争，是由美国与以色列发起的。当然，美国是主角，以色列的武器主要还得依赖美国供应。现在，看形势美国已经陷入泥沼，难以自拔。伊朗制的无人机天天轰炸波斯湾诸国的美军基地，这些无人机也是伊朗用来封锁霍尔木兹海峡的主力。美国当然可以轻易拦截这些无人机，但拦截弹的成本是无人机的200倍，特朗普是生意人，这样子的生意不好做，很自然要寻求退路。

特朗普如何寻求退路

问题是如何退？第一种退法是自我宣称已经打赢了这场战争，可以班师回朝，不理会霍尔木兹海峡被伊朗封锁及波斯湾诸国死活。但以此方法退出，油价会继续高企，为美国带来高通胀，高通胀之下，联储局不能减息，同时美国再也没有条件做老大。波斯湾诸国要开始寻找另外一个老大，目前的石油美元可能会变成石油人民币，一旦石油以人民币结算，美元霸权完蛋了，因此特朗普无法如此一走了之。

现在，特朗普恐吓伊朗说要把战争升级，要攻击全伊朗的能源设施。但是，伊朗哪会被吓倒，只是不断的重复说要求赔偿。历史上只有战败国赔钱给战胜国，如果美国以赔偿来结束战争，特朗普岂不是自认美国是战败国？但是，不赔偿的确不可能全身而退，怎么办？一个可能的做法是特朗普先宣布胜利，打残了伊朗，但是也很同情伊朗，愿意出钱协助伊朗重建。果真如此，是天大的喜讯，但当然也不会是短期内会发生的事，特朗普也在观察伊朗还有多少无人机可用？是的，过去许多年，伊朗到底生产了多少无人机，估计特朗普的中央情报局也不知道。

石油炒家也不敢太尽

现在，全球股市下跌的主因是石油涨价，但石油炒家也不知道这场战争将如何发展，因此也不敢去得太尽，会见好就收，石油期货市场也相当波动，油价不是只升不跌，石油股股价的升幅也不大。现在，我们只看到汽油涨价，不开车的人也许还感觉不到通胀，因此也没有滞胀，也就是说经济衰退还没有出现在眼前。今天的内地，还在面对「内卷」，样样东西越卷越便宜，如果因为石油涨价而推动物价上涨，也等于对冲了「内卷」，不是坏事。

高追新股是赌博行为

市场波动太剧烈，任何短炒的行为都是赌博，大家一定要戒赌，戒赌就是戒炒，好好做个旁观者。股价下跌，有专家会劝你止蚀，但是，昨天止蚀，明天有钱在手，又贪心进场了。

近日，不少有Al概念的新股上市，尽管公司仍处于亏损，但是股价仍然炒起，很明显是在炒「货源归边」的财技，如果大家在上市前去申请，抽中赚了钱，恭喜你。但是在上市后高价去追，则是赌博行为。

曾渊沧

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