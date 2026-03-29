积金局拟增设第二级拖欠供款附加费 目标年中前提交具体建议

积金局主席刘麦嘉轩今天（29日）发表网志，指积金局建议增设第二级拖欠供款附加费，以促使违规雇主及早缴清拖欠供款及附加费，加强保障雇员的强积金权益。

刘麦嘉轩表示，积金局对怀疑拖欠强积金供款的情况，会主动跟进及果断执法，包括向有关雇主发出「强积金供款及附加费缴款通知书」，要求14日内补交强积金供款，并按法例要求征收相等于欠款金额5%的附加费，而这笔附加费会全数存入受影响雇员的强积金帐户作为补偿。

每月平均发3.1万张通知书

截至今年2月，2025至26财政年度每月平均强积金强制性供款约55亿元。因个别雇主没有依时供款，积金局每月平均发约3.1万张通知书，当中只有约16%违规雇主按要求在14日限期内缴清拖欠的供款及附加费。

积金局每月平均发约3.1万张通知书。

积金局会继续积极跟进余下通知书逾期后仍然拖欠供款的个案，根据过往经验，约一半违规雇主在供款日后约4个月内缴清欠款及附加费。如违规雇主持续拖欠供款及附加费，积金局会采取法律行动，代受影响雇员入禀法庭循民事途径追讨欠款。不过，每年有约千多万元供款及附加费，因涉及已清盘或破产的雇主等情况而未能追回。

咨询劳工团体及商会等持份者

根据现行法例，无论拖欠时间多久，附加费划一按欠款金额计算征收5%。刘麦嘉轩指，延迟缴清拖欠供款和附加费，不但影响被拖欠供款雇员的权益，亦对一向奉公守法的雇主不公平。因此，积金局建议引入第二级附加费，若违规雇主过了一段时间仍未清缴款项，将被征收新增的第二级附加费。

她补充，有关供款及附加费会全数存入受影响的打工仔女的强积金帐户。积金局将会就两级附加费的建议咨询劳工团体及商会等持份者，听取他们的意见，包括引入第二级收费的适切限期及水平，目标是在今年年中前向政府提交咨询结果及具体建议，为下一步的立法工作做好准备。