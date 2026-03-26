中资行推H+0.6厘按揭全城最低 罚息期超短 按揭界指封顶息高：对赌意味重

随着楼市气氛回暖，银行按揭战再度升温。市场消息指，有中资中小型银行推出全期低至H+0.6厘的H按（拆息按揭）计划。以最新一个月拆息2.43厘计算，实际按息约3.01厘，较市面按息3.25厘低出0.24厘。不过有按揭业界人士提醒，该计划实际按息可高达5.075厘，较其他银行的「封顶息」3.25厘高出逾1.8厘，选用此计划犹如与银行对赌未来拆息走势，建议客户要谨慎行事。

据悉，该中小型银行最新的H按计划，按息全期低至H+0.6%，封顶息率为P-0.3%（P=5.375%），贷款额700万元或以上可享按揭现金回赠及按揭存款挂钩户口（Mortgage-link）。

此外，客户有2个提早偿还贷款方案可选：

方案一：仅一年罚息期，其后提早偿还贷款无需支付任何罚款；或

方案二：首两年内提早偿还贷款，无需罚息，只需退回按揭现金回赠，其后提早偿还贷款无需支付任何罚款。

以500万元贷款额、30年还款期，以3.03厘按息计算，每月还款21,108元，相较按息3.25厘的每月供款21,761元，每月悭息逾600元或3%。

经络曹德明：料可吸引投资者选用

经络按揭转介首席副总裁曹德明分析指，该中小型银行推出的H按计划极具吸引力，主要具备三大优势：

首先是按息极具竞争力。曹德明表示，该计划按息低至H+0.6厘，远低于目前市场普遍的H+1.3厘。若以今日一个月HIBOR约2.41厘计算，其实际按息仅为3.01厘，较市场一般水平的3.25厘低出0.24厘，有效减轻业主的供楼负担。

其次是罚息期短具弹性。「方案一」的罚息期仅为短短一年，意味买家在一年后即可自由转售物业或转按，而毋须缴付任何提早还款罚息，大大提升资金流转的灵活性，尤其适合短线投资者。

最后是提早还款免罚息。若选择「方案二」，客户即使在首两年内提早偿还贷款，亦获豁免罚款，只需退还相关现金回赠即可。相比一般银行会按贷款额收取若干百分比作为罚息，此方案变相让客户实现「零罚息」提早还款，方便随时调配资金。

星之谷按揭：拆息难长期于2厘以下

星之谷按揭行政总裁庄锦辉则认为，该计划看似息口较低，但其实魔鬼在细节中，该计划实际封顶息口高达5.075厘，客户如选用此计划，犹如与银行对赌未来拆息走势，宜谨慎行事。

庄锦辉指出，现时普遍按揭计划封顶息为P-2%，而上述银行的计划封顶息为P-0.3%，两者的封顶息差距达1.825厘，每100万元贷款额、30年还款期，上述银行的每月供款额会较一般H按计划多约1,060元。

他又提到，虽然近期拆息一度跌穿2厘水平，但在今日（26日）已立即反弹至2.4厘，反映拆息难以长期在2厘以下，加上国际局势不稳定，市场对美国减息步伐持观望态度，一旦拆息升穿2.65厘，选用上述银行的计划已没有优势。

庄锦辉又提到，随着新一年银行更积极部署按揭业务，早前有不少银行都推出定息计划，相信上述银行以H+0.6%计划去希望争取市场份额，客户面对五花八门的按揭计划，更应了解详细条款及限制。

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