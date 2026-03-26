日圆续弱 圆汇逼近160关键水平 兑港元曾穿4.9算

日圆持续弱势，美元兑日圆今早曾升至159.54，每百日圆兑港元曾低见4.8999。

不过，日本两年期政府债券收益率攀升至自1996年以来的最高水平，而五年期收益率则创下历史新高，反映市场对日本央行近期加息的预期正在升温。

通胀上升 加息预期续增

两年期收益率对货币政策预期较为敏感，周四上升1.5个基点至1.32%，超过上月创下的1.31%高点。五年期收益率最高上升2.5个基点至1.74%，为其自2000年首次发行以来的最高水平。

三井住友日兴证券外汇与利率策略师Rinto Maruyama表示，这是市场因日本通胀上升而定价日本央行加息的结果，「油价上涨提高了市场对终端利率的预期。」

交易员料4月加息机率64%

隔夜指数掉期显示，交易员认为日本央行在4月加息的机率为64%，6月加息的机率则高达89%。油价上涨同时也拖累日圆，汇率逼近每美元兑160日圆的关键水平。

日本央行行长植田和男在上周的政策会议后，仍保留4月加息的可能性。与此同时，日本最大劳工联盟组织报告显示，平均薪资连续第三年增幅超过5%，进一步证明在高市早苗政府下通胀压力持续存在。

政府已承诺提供补贴，将汽油价格维持在每公升约170日圆，并从2025财年预算储备中拨出8000亿日圆。虽然这些措施可能在一定程度上缓解家庭压力，但同时也凸显政策上的取舍，因为财政支持可能使日本央行的紧缩道路更加复杂。