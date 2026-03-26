强积金本月人均蚀2.15万元 跌幅料历来第七大 积金评级吁保持冷静并分散投资
更新时间：11:29 2026-03-26 HKT
发布时间：11:29 2026-03-26 HKT
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中东战事导致环球市况波动，强积金研究机构积金评级指，截至3月23日，强积金投资总亏损约为1,033亿港元，相当于每名成员亏损21,542.7港元。
中港股票料2022年10月以来最差
积金评级表示，强积金截至3月23日，录得约6.33%的投资亏损，料本月将成为自2022年9月以来表现最差的月份，亦是历来第七大月度跌幅。各类股票基金于3月全线录得亏损，其中日本股票料将录得自2008年10月以来最大单月跌幅，而香港及中国股票则可能创下自2022年10月以来最差月度表现。
积金评级主席丛川普（Francis Chung）表示，考虑到美国及以色列对伊朗的军事干预，导致能源价格、市场波动、通胀及经济衰退忧虑显著升温，此结果并不令人意外。他建议成员保持冷静并分散投资，分散投资是达成稳定回报的关键，而积金局规定的预设投资策略基金，仍然是积金评级为479万名强积金成员推荐的首选投资选项。
机构又指，强积金的长期表现仍然稳健，其五年及十年年率化回报分别约为1.28%及4.01%。
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