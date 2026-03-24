「郭老太铁律」再显神威｜曾智华

多年理财投资经验，发觉有几道「铁律」，跟之令我增加不少财富，其中之一，为「郭老太铁律」。

十年前，被邀到恒生银行向一群中上层管理人员讲退休理财，目的是希望佢哋理解投资者心态，这样，以后提供服务（即推销任何金融产品）时，更具效率及得心应手。

讲座开始，为增加吸引性，令大家不致堕入梦乡（刚刚午饭后），我提出一条问题：「各位，你哋可知有一条关于新鸿基地产的铁律，只要你跟，就可一两年内赚三成利润？」

全场你眼望我眼，面部表情显示：「唔系嘛，我哋个个打咗十几廿年银行工，有乜可能唔知呀？但系又的确唔知㖞！

鸦雀无声两分钟后，小弟缓缓讲出答案：「这就是「郭老太回购铁律」！大家可以翻查再翻查，过去的日子，举凡新地最高领导人郭邝肖娟出手回购，无论价位几多，你照跟，买入唔放，就会见到神奇效果——一两年内股价升两至三成，远远跑赢大市。我用真金白银验证，凡佢出手就跟，从未失手。」堂上个个眼光光——咦，好神奇㖞。

其实绝不神奇。整个投资世界，论了解新地盘数，哪有一个比郭老太更清楚？既然如此，佢又可以回购，掌握的价位，当然比所有人精准，故次次大赚，冇得唔服！最近一次，更显神级。

时间并不久远，大家可立即翻查新地走势图。2024年股价非常低沉，由84元反复滑落，曾跌至71元这「烂茶渣价」（相比以前）。当市场对传统地产集团及物业市道大失信心时，郭老太玩倒转，不停出手回购，记录显示，由2023年9月至2024年6月，共回购二十八次，涉资12亿元。

过程中，不少冇眼光评论员揶揄：「佢今次唔灵喇！」结果？事实战胜一切，佢不但大胜，更是狂胜。新地股价在2025年初止跌回升，一升不是慢升，而是爆升。到2026年初，一年波幅由65元坐火箭到接近150元，开战前创出高位。点到你唔服？

资深传媒人 曾智华