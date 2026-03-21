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金价全周跌8%六年来最伤 摩通续看好料见6300美元

投资理财
更新时间：09:31 2026-03-21 HKT
发布时间：09:31 2026-03-21 HKT

中东战争推高能源价格，削弱减息预期，周四晚间现货金一度跌至每盎司4272美元，金价本周跌幅近8%，为6年来最大单周跌幅，收于4491美元，下跌3.4%。市场对黄金走势看法不一，有分析认为黄金价格将面临更大的抛售压力，而摩通则对看好，料年底将达6300美元。

独立市场评论员Robert Gottlieb直言，「不要逢低买进，波动性太大了」，指在波动性开始下降及价格开始整固之前，黄金可能还会有更大的抛售。摩根大通私人银行亚洲利率外汇策略主管唐雨旋则认为，黄金是有效的投资组合分散工具，与股票及债券的相关性偏低，对年底金价展望维持不变，介乎6000至6300美元，若冲突未能触发持续的避险情绪与美元强势，早前觉得「错过升浪」的投资者，或会视今次回调为逐步入市的机会。

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