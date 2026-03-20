汇丰全球投资峰会4.14举行 美国前财长耶伦出席演讲

汇丰银行将于4月14日至16日举行第三届全球投资峰会（HSBC Global Investment Summit），今届峰会汇聚世界各地领袖、决策人及投资者，探讨推动全球经济变革的关键因素。峰会议题涵盖地缘政治、科技突破、资金流向，以及私人金融网络的崛起，剖析相关因素如何促进全球增长与创新。

今届峰会讲者包括汇丰集团行政总裁艾桥智、前美国财政部部长耶伦博士（Dr Janet Yellen）、伦敦证券交易所集团行政总裁霍格特女爵士（Dame Julia Hoggett），以及畅销书作家Malcolm Gladwell等。香港特区行政长官李家超及财政司司长陈茂波亦将出席致辞。

其中，财富座谈会将于4月16日下午举行，为个人投资者、企业家、商界人士及高级管理人员而设。与会嘉宾将透过专题会议，讨论新兴投资机遇、人工智能与科技带来的革命性影响，以及影响中国经济发展的主要趋势。