Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰全球投资峰会4.14举行 美国前财长耶伦出席演讲

投资理财
更新时间：16:27 2026-03-20 HKT
发布时间：16:27 2026-03-20 HKT

汇丰银行将于4月14日至16日举行第三届全球投资峰会（HSBC Global Investment Summit），今届峰会汇聚世界各地领袖、决策人及投资者，探讨推动全球经济变革的关键因素。峰会议题涵盖地缘政治、科技突破、资金流向，以及私人金融网络的崛起，剖析相关因素如何促进全球增长与创新。

今届峰会讲者包括汇丰集团行政总裁艾桥智、前美国财政部部长耶伦博士（Dr Janet Yellen）、伦敦证券交易所集团行政总裁霍格特女爵士（Dame Julia Hoggett），以及畅销书作家Malcolm Gladwell等。香港特区行政长官李家超及财政司司长陈茂波亦将出席致辞。

其中，财富座谈会将于4月16日下午举行，为个人投资者、企业家、商界人士及高级管理人员而设。与会嘉宾将透过专题会议，讨论新兴投资机遇、人工智能与科技带来的革命性影响，以及影响中国经济发展的主要趋势。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
19小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
7小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
8小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
4小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
11小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
2026-03-19 13:00 HKT
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
3小时前