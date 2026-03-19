汇丰中银渣打维持最优惠利率不变 金管局吁管理利率风险

美国联储局于本港时间周四凌晨2时公布议息结果，宣布维持利率于3.5至3.75厘不变，符合市场预期。汇丰银行今日（19日）中午宣布维持港元最优惠利率（P）于5厘不变。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

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中银最优惠利率不变

中银香港公布，该行港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及0.001厘。

渣打最优惠利率不变

渣打香港宣布，港元最优惠贷款利率维持5.25厘不变，港元储蓄户口利率亦维持不变。

金管局：美息走向存不确定性

金管局今早回应议息结果时表示，联储局维持息率不变的决定符合市场预期。会后发表的点阵图（dot plot）显示，联储局有可能于2026年内再减息25基点，但市场普遍认为，美国未来货币政策走向存在较大不确定性，而近期中东地区局势紧张对油价以至美国通胀走向带来更大变数。

香港方面，货币及金融市场保持有序运作。港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

美国未来息率走向存在不确定性，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

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